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Кулеба запевнив, що Берегівський район збільшують не на догоду Угорщині

Середа, 10 червня 2020, 17:07

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не змінює межі Берегівського району на догоду інтересам Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію щодо процесів довкола Берегівського району міністр оприлюднив у середу 10 червня. 

Напередодні на сайті "Радіо Свобода" вийшла колонка Андрія Любки, у якій стверджується, що влада України пішла на поступки Будапешту у питанні Берегівського району. Автор аналізує нові проєкти майбутніх районів в Україні, оприлюднені Міністерством розвитку громад та територій.

Кулеба назвав фейком те, що Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.

"Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи", - пояснив міністр на своїй офіційній Facebook-сторінці. 

За його словами, рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС, однак міністерство підтримує адміністративно-територіальну реформу, "що є дійсно європейською і прогресивною".

Кулеба запевнив, що під час візиту в Будапешт 29 травня не брав жодних зобов’язань створити Берегівський район.

"МЗС виступає за захист прав осіб, які належать до національних меншин, але не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів. Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України", - запевнив міністр. 

Він також назвав фейком, що дипломати злили українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

"Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії", які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України",  - переконує міністр. 

Нагадаємо, раніше експерти рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу з Угорщиною без змін до освітнього закону.

Теми: МЗСУгорщина
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