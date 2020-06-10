Почався відбір кандидатури на віце-прем'єра з ОПК і космосу. Список

Створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.

Джерело: співрозмовники Української правди в профільному парламентському комітеті

Деталі: За їхніми словами, до комітету увійшли:

- президент Володимир Зеленський;

- глава Офісу президента Андрій Єрмак;

- секретар РНБО Олексій Данілов;

- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

- міністр оборони Андрій Таран;

- керівник Генерального штабу Руслан Хомчак;

- глава парламентського комітету.

У список претендентів наразі входять:

- Сергій Тихонов;

- Сергій Омельченко;

- Віталій Немилостивий;

- Олег Уруський;

- Валерій Іващенко;

- Світлана Панаіотіді.

Співбесіди повинні початися до кінця тижня.

Всі кандидати перед розглядом президентом пройдуть перевірку СБУ і НАБУ.

Нове міністерство планується створити в рамках указу президента №59 (лютий 2020 року), де Кабміну було доручено розглянути питання створення нового органу влади.

Нагадаємо: Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.