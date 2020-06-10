Усі розділи
Укр / Рус

Почався відбір кандидатури на віце-прем'єра з ОПК і космосу. Список

Середа, 10 червня 2020, 17:29

Створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.

Джерело: співрозмовники Української правди в профільному парламентському комітеті

Деталі: За їхніми словами, до комітету увійшли:

- президент Володимир Зеленський;

- глава Офісу президента Андрій Єрмак;

- секретар РНБО Олексій Данілов;

- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

- міністр оборони Андрій Таран;

- керівник Генерального штабу Руслан Хомчак;

- глава парламентського комітету.

У список претендентів наразі входять:

- Сергій Тихонов;

- Сергій Омельченко;

- Віталій Немилостивий;

- Олег Уруський;

- Валерій Іващенко;

- Світлана Панаотіді.

Співбесіди повинні початися до кінця тижня.

Всі кандидати перед розглядом президентом пройдуть перевірку СБУ і НАБУ.

Нове міністерство планується створити в рамках указу президента №59 (лютий 2020 року), де Кабміну було доручено розглянути питання створення нового органу влади.

Нагадаємо: Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкосмоспромисловість


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Почався відбір кандидатури на віце-прем'єра з ОПК і космосу. Список

З'явилось відео, як Порошенку вдалося уникнути вручення підозри

Зеленський і Ко отримали адмінпротоколи за каву у Хмельницькому

Офіс Венедіктової про Порошенка: Вирішується питання про тримання під вартою

фото, відео В Одесі обвалився житловий будинок

У столичних лікарнях рекордна кількість хворих на COVID-19 - мер

Усі головні новини...
Кабінет міністрів
Справа "Приватбанку": Кабмін програв апеляцію по виплаті Суркісам 250 мільйонів доларів
Кабмін призначив в.о. міністра екології
Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого" тарифу, "сонячні" аукціони, борги
Останні новини
18:32
ФСБ РФ заявила про запобігання теракту в окупованому Криму: затримано 5 осіб
18:22
Нацкомісія з тарифів спростила процедуру зміни постачальника газу для населення
18:12
Польща з 13 червня відкриє кордони для мешканців країн ЄС
18:11
Мережа бізнес-просторів Creative States відкрила нову локацію у Києві
18:07
фотоМін’юст похвалився ще 4-ма VIP-камерами у СІЗО і показав, як вони виглядають
18:06
"Укрзалізниця" поновила рух поїздів далекого сполучення ще в одній області
18:03
Бойовики 6 разів обстрілювали з гранатометів позиції ЗСУ
18:00
Трансформація: "Укроборонпром" змінить модель управління своїми компаніями
17:57
MH17: підозрюваним у збитті літака відмовили в імунітеті учасників бойових дій
17:40
SkyUp подав до суду на 1+1
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!