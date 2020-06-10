Почався відбір кандидатури на віце-прем'єра з ОПК і космосу. Список
Створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.
Джерело: співрозмовники Української правди в профільному парламентському комітеті
Деталі: За їхніми словами, до комітету увійшли:
- президент Володимир Зеленський;
- глава Офісу президента Андрій Єрмак;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- міністр оборони Андрій Таран;
- керівник Генерального штабу Руслан Хомчак;
- глава парламентського комітету.
У список претендентів наразі входять:
- Сергій Тихонов;
- Сергій Омельченко;
- Віталій Немилостивий;
- Олег Уруський;
- Валерій Іващенко;
- Світлана Панаіотіді.
Співбесіди повинні початися до кінця тижня.
Всі кандидати перед розглядом президентом пройдуть перевірку СБУ і НАБУ.
Нове міністерство планується створити в рамках указу президента №59 (лютий 2020 року), де Кабміну було доручено розглянути питання створення нового органу влади.
Нагадаємо: Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.