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На виборах дозволили голосувати людям без прописки

Четвер, 11 червня 2020, 18:46

Центральна виборча комісія дозволила людям без зареєстрованого місця проживання брати участь у голосуванні на виборах.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Комісія у четвер ухвалила відповідну постанову. Згідно з нею, для допуску до голосування виборцю достатньо вказати фактичне місце проживання.

У ЦВК зауважили, що в Україні таких громадян – понад мільйон. Серед них – внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, бездомні, громадяни, яким виповнилося 18 років, а отже вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості прописатися.

Нагадаємо: На 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.

Українська правда
Теми: вибориЦВКзаконодавство


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