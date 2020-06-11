На виборах дозволили голосувати людям без прописки

Центральна виборча комісія дозволила людям без зареєстрованого місця проживання брати участь у голосуванні на виборах.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Комісія у четвер ухвалила відповідну постанову. Згідно з нею, для допуску до голосування виборцю достатньо вказати фактичне місце проживання.

У ЦВК зауважили, що в Україні таких громадян – понад мільйон. Серед них – внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, бездомні, громадяни, яким виповнилося 18 років, а отже вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості прописатися.

Нагадаємо: На 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.