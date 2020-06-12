Франція розширить кордони, збільшивши свій морський простір

Франція планує збільшити свій морський простір на 151 323 квадратних кілометрів в Індійському океані, біля острова Реюньон і в південних і антарктичних територіях (TAAF).

Про такі плани оголосили Генеральний секретаріат Франції по морю і Французький науково-дослідний інститут з експлуатації моря, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Комісія із кордонів континентального шельфу, спеціалізований орган Організації Об'єднаних Націй, 10 червня 2020 року опублікувала рекомендації, що дозволяють Франції розширювати свій континентальний шельф", - йдеться в спільній заяві двох організацій.

Континентальний шельф Франції досягне площі 730 000 квадратних кілометрів, який додається до 10,2 млн квадратних кілометрів вод, що знаходяться під суверенітетом (внутрішні води і територіальне море) або під французькою юрисдикцією (виняткова економічна зона).

Проте, Франція володіє правами тільки на ґрунт і надра морського дна, а не на водну масу над ними, яка залишається в міжнародному надбанні.

У 2015 році в чотирьох указах було офіційно оформлено перше розширення в 579 000 квадратних кілометрів французького континентального шельфу поблизу Мартиніки, Антильських островів, Гаяни, Нової Каледонії і островів Кергелен.

Франція все ще може вимагати близько 500 000 квадратних кілометрів континентального шельфу за документами, які зараз вивчаються або очікують розгляду ООН.

Ці розширення "дають права Франції на розвідку і експлуатацію ресурсів морського дна і надр за межами 200 морських миль".

Поділ морського простору між країнами регулюється Конвенцією ООН з морського права від 1982 року, яка надає прибережним державам дозвіл на розширення свого континентального шельфу за межі 200 морських миль до максимум 350 миль за умови, що їхні землі мають природний характер і є продовженням континентального краю.