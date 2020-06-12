Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З 1 липня Київ змінює умови проїзду для пільговиків: Кличко пояснює як і чому

П'ятниця, 12 червня 2020, 12:35
З 1 липня Київ змінює умови проїзду для пільговиків: Кличко пояснює як і чому

Столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті з 1 липня.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд будуть робити органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини".

Деталі: Отже з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

  • придбати квиток у будь-який зручний спосіб;
  • скористатися ним в громадському транспорті;
  • зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;
  • звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Кличко наголосив, що такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують.

Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, влада зверталася до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації  за проїзд представників їх громад, що мають пільги.

Пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету - за  карткою киянина. Оформити її можна у будь якому відділенні Ощадбанку.

Що передувало: Київський метрополітен попередив, що з 1 липня 2020 року проїзд у муніципальному транспорті Києва здійснюватиметься виключно за наявності електронного квитка.

Проїзд за посвідченням учасника бойових дій (УБД) також стане неможливим з липня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київтранспортпільги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Усі новини...
Реклама: