З 1 липня Київ змінює умови проїзду для пільговиків: Кличко пояснює як і чому

Столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті з 1 липня.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд будуть робити органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини".

Деталі: Отже з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним в громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Кличко наголосив, що такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують.

Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, влада зверталася до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги.

Пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету - за карткою киянина. Оформити її можна у будь якому відділенні Ощадбанку.

Що передувало: Київський метрополітен попередив, що з 1 липня 2020 року проїзд у муніципальному транспорті Києва здійснюватиметься виключно за наявності електронного квитка.

Проїзд за посвідченням учасника бойових дій (УБД) також стане неможливим з липня.