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Усі країни ЄС, крім Польщі і Швеції, пройшли пік епідемії

П'ятниця, 12 червня 2020, 14:19

Перша хвиля заражень коронавірусом пройшла пік у всіх державах ЄС, крім Польщі і Швеції.

Такими є дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Останній звіт ECDC, який охоплює період з 31 грудня по 9 червня, вказує на те, що в європейських країнах завдяки обмеженням вдалося знизити рівень інфекцій на 80% у порівнянні з піком пандемії.

В середньому по країнах ЄС, Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) і Великій Британії він припав на 9 квітня.

Однак не скрізь ситуація однакова, і в двох державах число випадків і захворюваності в 14-денному вираженні весь час зростає.

"Початкова хвиля заражень пройшла пік у всіх країнах, крім Польщі і Швеції", - йдеться в оновленій оцінці ризиків COVID-19 для ЄС, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну і Сполученого Королівства.

У документі ECDC вказується, що захворюваність COVID-19 в Польщі та Швеції знаходиться на найвищому рівні з початку пандемії в цих країнах. У випадку Швеції експерти ЄС підкреслюють, що поясненням може бути збільшення кількості проведених тестів.

З початку року по 9 червня в ЄС, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні і Великій Британії було зареєстровано 1,444 млн заражень, 169 тисяч людей померли.

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Теми: ПольщаШвеціякарантин
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