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Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО

П'ятниця, 12 червня 2020, 17:04

Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО.

"Як партнер НАТО Україна надала війська для операцій союзників, в тому числі в Афганістані і Косові, а також для Сил реагування і навчань НАТО. Союзники високо цінують цей значний внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці", - пояснили у НАТО рішення прийняти Україну до програми.

Будучи партнером із розширених можливостей, Україна отримає вигоду від індивідуальних можливостей, які допоможуть підтримати її внесок, пояснили у НАТО. Це включає розширений доступ до програм і вправ із взаємодії, а також ширший обмін інформацією.

"Це рішення визнає значний внесок України в місії НАТО і демонструє незмінну відданість Альянсу своїм партнерствам, незважаючи на пандемію COVID-19", - прокоментувала речниця  НАТО Оана Лунгеску.

Україна зараз є одним з шести партнерів із розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. 

Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на секторах, що становлять взаємний інтерес.

У НАТО окремо підкреслили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсу. 

"Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в її зусиллях із проведення реформ, в тому числі в сфері безпеки і оборони, цивільного контролю і демократичного нагляду, а також в боротьбі з корупцією", - резюмували в Альянсі.

Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей 1 листопада 2019 року. 

На початку травня 2020 року віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова приєднатися до програми.

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Теми: УкраїнаНАТО


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