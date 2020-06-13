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США через 67 років повернули консульство на Гренландію, яку Трамп хотів купити

Субота, 13 червня 2020, 19:13

Сполучені Штати знову відкрили консульство в Гренландії, менш ніж через рік після того, як президент Дональд Трамп заявив, що він зацікавлений у купівлі острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про відкриття консульства в острівній столиці Нуук.

"Наша присутність в Нууці зміцнить партнерські відносини з нашими арктичними союзниками і поліпшить загальне процвітання наших друзів в Данії і Гренландії. Ми дякуємо нашим союзникам за допомогу в реалізації цієї важливої ​​події", - написав Помпео в Twitter.

Дипломатична місія США в Нууці раніше працювала з 1940 по 1953 рік.

Оголошення було зроблено через день після того, як Білий дім доручив розробити план створення нового парку криголамів для забезпечення постійної присутності США в Арктиці й Антарктиці.

У серпні 2019 року Трамп заявив, що обговорював ідею купівлі автономної данської території, і опублікував в Twitter фотографію невеликого прибережного села із різнокольоровими дерев'яними будинками, додавши у фотошопі гігантську "Вежу Трампа".

"Я обіцяю не робити цього з Гренландією", - написав він тоді.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса у відповідь заявила, що Гренландія не продається і що "це абсурдна дискусія".

Незабаром після цього Трамп оголосив, що відкладає заплановану поїздку в Данію.

Теми: СШАТрамп


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