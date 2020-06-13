Британія: парад до дня народження королеви не відбудеться вдруге за її 68-річне правління

У Британії традиційне святкування офіційного дня народження монарха не відбудеться вдруге за час 68-річного правління королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зазвичай на цьому заході королева оглядає кінну гвардію у Вайтхоллі, після цього палацова кавалерія супроводжує її назад в Букінгемський палац, де вона віддає шану виступу Королівських ВПС.

Досі парад був скасований тільки один раз під час правління королеви - в 1955 році під час національного залізничного страйку.

У 2020 році святкуванню у його звичній формі завадили обмеження у зв’язку з коронавірусум.

Замість святкувань королева, яка останні 12 тижнів жила у Віндзорі з герцогом Единбурзьким, приймає два королівських салюти в замку від валлійських гвардійців - за правилами соціального дистанціювання і без глядачів.

Офіційний день народження королеви у Британії відзначається у першу, другу, або третю суботу червня. Фактично ж британська королева відзначила своє 94-річчя 21 квітня.