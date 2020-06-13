Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія: парад до дня народження королеви не відбудеться вдруге за її 68-річне правління

Субота, 13 червня 2020, 20:27

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зазвичай на цьому заході королева оглядає кінну гвардію у Вайтхоллі, після цього палацова кавалерія  супроводжує її назад в Букінгемський палац, де вона віддає шану виступу Королівських ВПС.

Досі парад був скасований тільки один раз під час правління королеви - в 1955 році під час національного залізничного страйку.

У 2020 році святкуванню у його звичній формі завадили обмеження у зв’язку з коронавірусум.

Замість святкувань королева, яка останні 12 тижнів жила у Віндзорі з герцогом Единбурзьким, приймає два королівських салюти в замку від валлійських гвардійців - за правилами соціального дистанціювання і без глядачів.

Офіційний день народження королеви у Британії відзначається у першу, другу, або третю суботу червня. Фактично ж британська королева відзначила своє 94-річчя 21 квітня.

Теми: Велика Британіяепідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Велика Британія
Міноборони Британії вважає, що контрнаступ України йде за планом
Британська розвідка заявила про посилення військ РФ на півдні України новими Ка-52
Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: