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Британія: парад до дня народження королеви не відбудеться вдруге за її 68-річне правління

Субота, 13 червня 2020, 20:27

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зазвичай на цьому заході королева оглядає кінну гвардію у Вайтхоллі, після цього палацова кавалерія  супроводжує її назад в Букінгемський палац, де вона віддає шану виступу Королівських ВПС.

Досі парад був скасований тільки один раз під час правління королеви - в 1955 році під час національного залізничного страйку.

У 2020 році святкуванню у його звичній формі завадили обмеження у зв’язку з коронавірусум.

Замість святкувань королева, яка останні 12 тижнів жила у Віндзорі з герцогом Единбурзьким, приймає два королівських салюти в замку від валлійських гвардійців - за правилами соціального дистанціювання і без глядачів.

Офіційний день народження королеви у Британії відзначається у першу, другу, або третю суботу червня. Фактично ж британська королева відзначила своє 94-річчя 21 квітня.

Теми: Велика Британіяепідеміякоронавірус


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