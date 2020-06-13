Британія: парад до дня народження королеви не відбудеться вдруге за її 68-річне правління
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Зазвичай на цьому заході королева оглядає кінну гвардію у Вайтхоллі, після цього палацова кавалерія супроводжує її назад в Букінгемський палац, де вона віддає шану виступу Королівських ВПС.
Досі парад був скасований тільки один раз під час правління королеви - в 1955 році під час національного залізничного страйку.
У 2020 році святкуванню у його звичній формі завадили обмеження у зв’язку з коронавірусум.
Замість святкувань королева, яка останні 12 тижнів жила у Віндзорі з герцогом Единбурзьким, приймає два королівських салюти в замку від валлійських гвардійців - за правилами соціального дистанціювання і без глядачів.
Офіційний день народження королеви у Британії відзначається у першу, другу, або третю суботу червня. Фактично ж британська королева відзначила своє 94-річчя 21 квітня.