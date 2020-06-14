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США закликали Росію повернути Україні Крим і припинити репресії

Неділя, 14 червня 2020, 13:14

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію повернути анексований Крим Україні та припинити репресії проти місцевого населення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці Держдепу.

"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - йдеться у заяві Помпео.

Нагадаємо, 10 червня ЄС на рік продовжив пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Теми: окупаціяКримСШАРосія


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