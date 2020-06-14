Нові протести у США: в Атланті поліцейський застрелив афроамериканця

В американському місті Атланта спалахнули протести після того, як поліцейський застрелив афроамериканця під час затримання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Один зі співробітників поліції в п'ятницю ввечері застрелив в Атланті афроамериканця Рейшарда Брукса.

За даними поліції, вони отримали скаргу на водія, який заснув в черзі до віконця видачі замовлень. Ним виявився Рейшард Брукс, який пізніше провалив тест на алкоголь і чинив опір поліцейським.

В YouTube з'явилося відео, на якому видно спробу Брукса втекти від поліції, а також чутні звуки пострілів. На кадрах видно, що Брукс боровся з поліцейськими, відібрав у одного з них електрошокер і почав тікати.

У поліції заявляють, що Брукс прицілився з шокера в одного з поліцейських, після чого один із правоохоронців кілька разів вистрілив. Також на кадрах видно, що поліцейські надають медичну допомогу, але Брукс помер в лікарні.

Після цього в місті спалахнули нові акції протесту проти поліцейського свавілля. Люди перекривали автотрасу, що проходить через місто, а потім протести переросли в заворушення. Мітингувальники підпалили ресторан швидкого харчування, біля якого застрелили Брукса.

Принаймні 36 осіб були затримані в Атланті. Поліція застосувала сльозогінний газ до демонстрантів і частково перекрила рух по основній магістралі.

Один з офіцерів, причетних до затримання Брукса, був звільнений, а інший був призначений на адміністративну службу. Глава поліції Еріка Шилдс подала у відставку.

Як відомо, у США вже три тижні тривають масові протести проти расизму та поліцейського свавілля після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією.

Детальніше читайте у статті - "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США"