KLM відновлює рейси з Києва до Амстердама

Авіакомпанія KLM оголосила про поновлення рейсів з Києва до Амстердама з 15 червня.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі компанії.

Авіакомпанія KLM оголосила про поступове відновлення рейсів з Києва до Амстердама.

"KLM з радістю повідомляє про поступове відновлення своєї мережі. Відтепер можливо летіти з Києва до Амстердама, з можливістю трансферу на інші напрямки", - йдеться у повідомленні компанії.

З 15 червня будуть здійнюватися три рейси на тиждень – у понеділок, середу та п’ятницю, а з 3-го липня - щоденні рейси: KL1386 KBP-AMS 14:00-16:00 KL1385 AMS-KBP 09:30-13:15.

Нагадаємо, попри новини про відновлення авіарейсів, кордони ЄС для українців поки що залишаються закритими.

Єврокомісія оголосила про поступове відкриття кордонів ЄС для громадян третіх країн з 1 липня та назвала критерії, за якими треті країни можуть потрапити до списку тих, для яких обмеження знімуть у першу чергу.

Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців. Скасування заборони на в'їзд для іноземців є однією з умов, щоби отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

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