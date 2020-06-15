Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба розповів, скільки послів чекають на ротацію

Понеділок, 15 червня 2020, 11:24

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про заплановану ротацію послів України за кордоном, зазначивши, що йому не подобається ситуація з великою кількістю вакантних посад.

Про він розказав під час онлайн-брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

"У нас загалом є 82 посади послів і 7 керівників представництв у міжнародних організаціях. Зараз у нас в роботі на відкликання і на призначення - майже 30 людей. Тобто когось ми відкликаємо, когось ми "заслали" на призначення", - сказав Кулеба. 

Він не став уточнювати країни та часові рамки, зазначивши, що "призначення посла - завжди дуже тривалий процес", і усі люди зі списку "перебувають на різних стадіях". 

"Мені теж не подобається ситуація, коли маємо багато вакантних посад послів, тому я намагаюся цю ситуацію виправити", - сказав міністр. 

Нагадаємо, минулого тижня президент Зеленський змінив посла України  у Франції, призначивши замість Олега Шамшура Вадима Омельченка. 

Теми: МЗСКулеба Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
МЗС
Кулеба запевняє, що МЗС не заважатиме українцям подорожувати до інших країн
Главу МЗС турбує поширення в Україні антизахідної риторики
У Грузії заявили, що не псуватимуть відносини з Києвом через Саакашвілі
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...