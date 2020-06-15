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Кулеба розповів, скільки послів чекають на ротацію

Понеділок, 15 червня 2020, 11:24

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про заплановану ротацію послів України за кордоном, зазначивши, що йому не подобається ситуація з великою кількістю вакантних посад.

Про він розказав під час онлайн-брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

"У нас загалом є 82 посади послів і 7 керівників представництв у міжнародних організаціях. Зараз у нас в роботі на відкликання і на призначення - майже 30 людей. Тобто когось ми відкликаємо, когось ми "заслали" на призначення", - сказав Кулеба. 

Він не став уточнювати країни та часові рамки, зазначивши, що "призначення посла - завжди дуже тривалий процес", і усі люди зі списку "перебувають на різних стадіях". 

"Мені теж не подобається ситуація, коли маємо багато вакантних посад послів, тому я намагаюся цю ситуацію виправити", - сказав міністр. 

Нагадаємо, минулого тижня президент Зеленський змінив посла України  у Франції, призначивши замість Олега Шамшура Вадима Омельченка. 

Теми: МЗСКулеба Дмитро
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