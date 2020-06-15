Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

З 14 червня на виконання розпорядження українського уряду повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в’їзду/виїзду на межі з тимчасово окупованої території АР Крим.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники зазначають, що протягом 14 червня жодних черг чи затримок не виникало.

У перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України пропустили 54 особи, 12 людям окупанти відмовили в пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони будуть проходити самоізоляцію за допомогою додатка "Дій вдома".

Прикрдонники наголошують, що постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Згідно з цими змінами під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не надали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Чому це важливо: В Україні наразі діє режим адаптивного карантину. В уряді пояснюють, що приймають рішення про відкриття пунктів пропуску, розуміючи, що за період жорстких обмежень на пересування у людей накопичилося багато проблем гуманітарного характеру.