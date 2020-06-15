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Коронавірус у світі: Україна склала список небезпечних для себе країн

Понеділок, 15 червня 2020, 15:35
Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров’я склало перелік країн зі значним поширенням COVID-19. У так звану червону зону потрапили 50 держав, України серед них немає.

Джерело: сайт Державної прикордонної служби

Деталі: Загалом країни у списку розділені на 2 зони - червону та зелену. У першій – держави зі значним поширенням COVID-19, в них кількість активних випадків захворювання становить більше, ніж 40 осіб на 100 тисяч населення. У зеленій зоні країни, де цей показник складає менше 40 хворих.

Серед найнебезпечніших країн – США, Велика Британія, Вірменія, Білорусь, Росія та Іспанія. В Україні, згідно з переліком, лише 37 хворих на 100 тисяч, тож вона перебуває у зеленій зоні.

 

За даними МОЗ, з 15 червня запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців та іноземців, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

З червоної зони, де показник більший, ніж 40 активних випадків на 100 тис. населення, люди будуть відправлятись на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. З зеленої зони, де показник менший ніж 40, – матимуть змогу не проходити самоізоляцію.

Водночас, якщо людина є громадянином країни червоної зони, але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні зеленої зони, буде розглядатися тільки країна відправлення.

Обов’язковою умовою для усіх прибулих іноземців буде наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19.

Повний список країн можна подивитися за посиланням.

Українська правда
Теми: коронавіруссвіткордонМОЗ


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