У МЗС опублікували заяву щодо російських паспортів в окупованому Криму

В українському міністерстві закордонних справ нагадали, що мешканці окупованого Криму мали об’єктивні причини, щоб погодитися на примусову паспортизацію РФ у Криму, бо інакше їм загрожували репресії та переслідування, крім того, Україна ці документи не визнає.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Останніми днями в інформаційному просторі спостерігається штучна дискредитаційна кампанія щодо російських паспортів, що нав’язувалися громадянам України російською окупаційною адміністрацією Криму з березня 2014 року.

Громадяни України, що мешкають в АР Крим та м. Севастополь, фактично були позбавлені права вибору.

Можливості відмови від російського громадянства були жорстко обмежені шляхом визначення недостатньої кількості відповідних центрів і занадто коротких термінів прийому заяв про відмову".

Деталі: У МЗС пишуть, що примусова паспортизація - це елемент репресивної політики та системного тиску держави-агресора по відношенню до громадян України, які змушені жити в умовах окупації.

Крім того, у разі відмови мешканців Криму від отримання російських паспортів, штучно обмежувалися їхні права на працевлаштування, медичний захист, соціальну і пенсійну допомогу.

Відсутність російського паспорта могла стати причиною примусової депортації, заборони на в’їзд на територію Криму, переслідування проукраїнських активістів, у т.ч. журналістів, з боку окупаційної влади.

Відзначається, що мешканці Криму мали всі підстави для побоювань, що через подачу заяв про відмову від російського громадянства окупаційна влада здійснювала "інвентаризацію" опонентів для проведення репресій.

Українці були змушені отримувати російські паспорти ще й для того, щоб зберегти власні оселі, майно на окупованому півострові.

Ще один крок до нав’язування російського громадянства нещодавнє підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про позбавлення українських громадян можливості володіння землею в окупованому Криму.

У МЗС наголошують, що закон України чітко визначає, що примусова паспортизація українців у Криму не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

Нагадаємо: нещодавно український журналіст Павло Казарін написав у Facebook, що має російський паспорт, якого не може офіційно позбутися уже понад 2 роки. Документ він отримав після анексії Криму, оскільки хотів там залишитися.