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В Івано-Франківській області посилюють карантин

Вівторок, 16 червня 2020, 12:27
В Івано-Франківській області посилюють карантин

В Івано-Франківській області знову посилять карантинні обмеження – зокрема, закриють спортивні зали й фітнес-центри, а також заклади культури.

Джерело: Івано-Франківська міська рада

Дослівно: "За підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили:

- Призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.

- Призупинити діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

- Дозволити проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м".

Деталі: За даними РНБО, в Івано-Франківській області за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, жодного летального випадку від коронавірусу та 7 одужань. За весь час пандемії в місті було 1 809 підтверджених випадки COVID-19, померла 91 хвора людина, одужали 1 037.

 
УП

Зараз на COVID-19 в області хворіє, відповідно, 681 особа.

Українська правда

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Теми: карантинІвано-ФранківськкоронавірусCovid-2019епідемія
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