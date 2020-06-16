Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Івано-Франківській області посилюють карантин

Вівторок, 16 червня 2020, 12:27

В Івано-Франківській області знову посилять карантинні обмеження – зокрема, закриють спортивні зали й фітнес-центри, а також заклади культури.

Джерело: Івано-Франківська міська рада

Дослівно: "За підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили:

- Призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.

- Призупинити діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

- Дозволити проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м".

Деталі: За даними РНБО, в Івано-Франківській області за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, жодного летального випадку від коронавірусу та 7 одужань. За весь час пандемії в місті було 1 809 підтверджених випадки COVID-19, померла 91 хвора людина, одужали 1 037.

 
УП

Зараз на COVID-19 в області хворіє, відповідно, 681 особа.

Українська правда
Теми: карантинІвано-ФранківськкоронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україну повертається спека

Дружину президента України госпіталізували через COVID-19

Мангера затримали й везуть із лікарні до суду

Аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній на найближчий час

666 нових випадків коронавірусу за добу в Україні, одужали вдвічі менше

Суд відправив Стерненка під домашній арешт у військовій частині

Усі головні новини...
карантин
Дитячі оздоровчі табори поки залишаються закритими - держкомісія
Львівські "Карпати" виходять з карантину
Рада ухвалила закон про підтримку культури та креативних індустрій
Останні новини
13:47
Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті й приміщеннях
13:43
Столтенберг: Угорщина не зняла блокаду України попри її новий статус в НАТО
13:37
Рада врегулювала статус апатридів в Україні
13:35
Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про акціонерні товариства
13:28
"Ексміністру оборони ДНР" повідомили про підозру: порушив закони війни
13:03
Генсек НАТО відреагував на рішення Трампа скоротити війська в Німеччині
13:00
Дитячі оздоровчі табори поки залишаються закритими - держкомісія
12:55
Фракція "Слуга народу" отримала заміну Ткаченку
12:47
ВР заборонила штрафувати за прострочення позик під час карантину
12:40
Львівські "Карпати" виходять з карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!