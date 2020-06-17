Антирекорди COVID в Україні: 758 хворих за добу, 31 людина померла

За добу 16 червня в Україні підтвердили діагноз COVID-19 у 758 осіб, помер 31 хворий – це найбільші показники з початку пандемії нового коронавірусу.

Джерело: дані РНБО, брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіли 758 осіб, з них 43 дитини та 50 медпрацівників. Було госпіталізовано 175 осіб. Зафіксовано 31 летальний випадок. Одужало 415 пацієнтів.

Загалом за весь час пандемії захворіли 33 234 людини. З них 2 445 дітей та 5 656 медпрацівників. Загалом одужали 14 943 особи, а летальних випадків – 943...

Знову сьогодні два антирекорди поставлено – по кількості захворювань і по кількості людей, які померли за одну добу".

МОЗ

Деталі: За минулу добу було здійснено й рекордну кількість тестів – 18 412 досліджень: 10 659 методом ПЛР і 7 753 методом ІФА.

Найбільше випадків за добу підтверджено у Львівській області (155), Закарпатській області (82) та Чернівецькій області (69).

ЦГЗ

За даними РНБО, у Києві за останню добу зафіксували 41 випадок, у Київській області – 29 випадків коронавірусу. У Харківській області – 57, у Волинській – 55, у Житомирській – 46, у Вінницькій – 45, в Івано-Франківській – 40.

Жодного випадку у вівторок не виявили у Донецькій і Херсонській областях.

Летальні випадки зафіксовано у: Львівській області (9), Закарпатській області (4), Рівненській і Волинській областях (по 3), місті Київ та Донецькій області (по 2), Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях (по 1).

Степанов наголосив, що статистика за останній тиждень "дуже сумна", і закликав дотримуватися протиепідемічних правил: користуватися масками й антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції.