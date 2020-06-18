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Рада ЄС продовжила санкції проти РФ у зв’язку з анексією Криму

Четвер, 18 червня 2020, 14:37

Рада ЄС у четвер продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму" - написав він у Twitter.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершувався 23 червня.

Теми: ЄСКримРосія


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