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Трамп пригрозив направити армію для придушення заворушень

Вівторок, 2 червня 2020, 03:07
Трамп пригрозив направити армію для придушення заворушень
Фото: Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів штатів активніше використовуючи бійців Нацгвардії для відновлення порядку в країні. Якщо місцева влада відмовиться, Трамп пригрозив направити до них військових.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Reuters

Пряма мова: "Я рекомендую губернаторам використовувати достатню кількість бійців Національної гвардії для того, щоб встановити контроль над тим, що відбувається на вулицях.

Якщо місто або штат відмовляться прийняти заходи, необхідні для захисту життя людей і їх житла і майна, то я швидко за них вирішу цю проблему, направивши до них військових. Я мобілізую всі федеральні ресурси: як цивільні, так і військові".

Що було раніше: 

Нагадаємо

  • У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
  • Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.
  • Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАполіціявбивство
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