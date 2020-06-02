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Повторний розтин Джорджа Флойда показав причину смерті

Вівторок, 2 червня 2020, 01:02
Повторний розтин Джорджа Флойда показав причину смерті

Повторний розтин, проведений сторонніми медичними експертами, яких залучила сім'єю загиблого, встановив, що 46-річний Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.

Джерело: адвокат сім'ї Флойда Бен Крамп, повідомляє the guardian

Деталі: Як зазначено у висновку лікарів, Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. У звіті про розтин також зазначено, що Флойд, ймовірно, "помер на місці події".

Пряма мова адвоката: "Джордж помер, тому що йому потрібно було вдихнути, вдихнути повітря".

Деталі: Раніше повідомлялося, що згідно із результатами першого розтину, проведеного центром судово-медичних експертиз, Флойд не був задушений, а помер від слабкого здоров'я в поєднанні з стресом від затримання.

 
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Нагадаємо

  • У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
  • Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.
  • Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.

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Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАполіціярасизм
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