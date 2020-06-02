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Біля Білого дому розігнали демонстрантів, протести тривають попри комендантську годину

Вівторок, 2 червня 2020, 08:19
Біля Білого дому розігнали демонстрантів, протести тривають попри комендантську годину
Jose Luis Magana/AFP via Getty Images

Поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через кілька годин після виступу президента в Білому домі, насильство спалахнуло знову протягом сьомої ночі поспіль.

"Мери і губернатори повинні створити значну правоохоронну присутність, поки насильство не буде придушене. Якщо місто або штат відмовиться вчиняти дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх мешканців, то я розгорну військову службу Сполучених Штатів і швидко вирішу для них проблему", - сказав він.

Після свого виступу Трамп вийшов з Білого дому через район, який був тільки що очищений для нього, в сусідню церкву Св. Іоанна, де він позував для фото з Біблією, знайденою на місці протестів.

Для розгону протестуючих були задіяні військова поліція Національної гвардії, секретна служба, поліція Міністерства внутрішньої безпеки, а також поліція округу Колумбія.

Білий дім сказав, що правоохоронці очищали територію перед комендантською годиною.

З настанням комендантської години протестувальники все одно залишаються на вулицях Вашингтона та інших американських міст.

Армійські вертольоти пролітають над протестувальниками, демонструючи силу. Один із них зачепив дерево, яке мало не травмувало людей.

Ймовірний суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден продовжує критикувати главу держави в Twitter, звинувачуючи його в "використанні американських військових проти американського народу".

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією. На нього наділи наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер в лікарні.

В ніч з 28 на 29 року протести переросли в погроми - в Міннеаполісі люди спалили поліцейську дільницю, трощили вітрини магазинів і грабували їх, а також підпалювали автомобілі.

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Теми: СШАакціїТрамп
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