Біля Білого дому розігнали демонстрантів, протести тривають попри комендантську годину

Поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через кілька годин після виступу президента в Білому домі, насильство спалахнуло знову протягом сьомої ночі поспіль.

"Мери і губернатори повинні створити значну правоохоронну присутність, поки насильство не буде придушене. Якщо місто або штат відмовиться вчиняти дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх мешканців, то я розгорну військову службу Сполучених Штатів і швидко вирішу для них проблему", - сказав він.

Після свого виступу Трамп вийшов з Білого дому через район, який був тільки що очищений для нього, в сусідню церкву Св. Іоанна, де він позував для фото з Біблією, знайденою на місці протестів.

We have the greatest country in the world—and we will keep America safe. pic.twitter.com/lqHaUZ4wxW — The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020

Для розгону протестуючих були задіяні військова поліція Національної гвардії, секретна служба, поліція Міністерства внутрішньої безпеки, а також поліція округу Колумбія. Білий дім сказав, що правоохоронці очищали територію перед комендантською годиною.

This was the scene outside of the White House on Monday as police used tear gas and flash grenades to clear out peaceful protesters so President Trump could visit the nearby St. John’s Church, where there was a parish house basement fire Sunday night https://t.co/nFrCqYpqZR pic.twitter.com/DVP11iiVIh — The New York Times (@nytimes) June 2, 2020

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN — Sunrise (@sunriseon7) June 1, 2020

This is what happened on the other side of the White House only 5 minutes before President Trump began remarks in the Rose Garden. pic.twitter.com/n3UNLTBAKn — Allie Malloy (@AlliemalCNN) June 1, 2020

З настанням комендантської години протестувальники все одно залишаються на вулицях Вашингтона та інших американських міст.

Армійські вертольоти пролітають над протестувальниками, демонструючи силу. Один із них зачепив дерево, яке мало не травмувало людей.

Army blackhawks are conducting “show of force” passes on protestors. One flyover snapped a tree that nearly hit several people. pic.twitter.com/Z8UnQOypYy — Thomas Gibbons-Neff (@Tmgneff) June 2, 2020

Military helicopters flying dangerously low over crowds in Washington, DC pic.twitter.com/KmjMhRjCY1 — Michael Pegram (@MichaelNBC12) June 2, 2020

Ймовірний суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден продовжує критикувати главу держави в Twitter, звинувачуючи його в "використанні американських військових проти американського народу".

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією. На нього наділи наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер в лікарні.

В ніч з 28 на 29 року протести переросли в погроми - в Міннеаполісі люди спалили поліцейську дільницю, трощили вітрини магазинів і грабували їх, а також підпалювали автомобілі.

