Двоє киян продавали за мільйон доларів посаду губернатора – голова ОДА
Вівторок, 2 червня 2020, 14:05
Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер заявляє, що у Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови ОДА і голови обласної податкової.
Джерело: Кучер в Telegram
Пряма мова: "Щойно в ресторані "Ла Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області".
Деталі: За словами Кучера, посаду голови Харківської ОДА зловмисники оцінили в 1 мільйон доларів.
Наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.
"Українська правда" намагається отримати коментарі у поліції.
Українська правда