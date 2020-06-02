Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє киян продавали за мільйон доларів посаду губернатора – голова ОДА

Вівторок, 2 червня 2020, 14:05
Двоє киян продавали за мільйон доларів посаду губернатора – голова ОДА

Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер заявляє, що у Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови ОДА і голови обласної податкової.

Джерело: Кучер в Telegram

Пряма мова: "Щойно в ресторані "Ла Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області".

Деталі: За словами Кучера, посаду голови Харківської ОДА зловмисники оцінили в 1 мільйон доларів.

Наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи. 

"Українська правда" намагається отримати коментарі у поліції.

Українська правда
Теми: Харківська областьмісцева владакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Харківська область
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: