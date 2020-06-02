Усі розділи
Укр / Рус

Двоє киян продавали за мільйон доларів посаду губернатора – голова ОДА

Вівторок, 2 червня 2020, 14:05

Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер заявляє, що у Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови ОДА і голови обласної податкової.

Джерело: Кучер в Telegram

Пряма мова: "Щойно в ресторані "Ла Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області".

Деталі: За словами Кучера, посаду голови Харківської ОДА зловмисники оцінили в 1 мільйон доларів.

Наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи. 

"Українська правда" намагається отримати коментарі у поліції.

Українська правда
Теми: Харківська областьмісцева владакорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Двоє киян продавали за мільйон доларів посаду губернатора – голова ОДА

фото СБУ викрила бойовика з "групи Бєзлєра", який катував українських військових

Антоненко дав пораду Авакову "ефектно вискочити" зі справи Шеремета

документ У Раді почали збір підписів за відставку Авакова

відеоВ Одесі влаштували стрілянину на ринку: поранено двох чоловіків

У перший день літа нових випадків COVID-19 було на 60 менше, ніж одужань

Усі головні новини...
Харківська область
Медикам Харківщини, які захворіли COVID-19, дадуть по 10 тисяч допомоги
Коронавірус: семеро людей на Харківщині перебувають у реанімації
На Харківщині одужав наймолодший пацієнт з COVID-19
Останні новини
15:49
Збір підписів за відставку Авакова: стало відомо, хто за і хто ні
15:37
Львівські "Карпати" йдуть на карантин: коронавірус підхопив навіть тренер
15:10
У "Дії" з'явилась можливість зчитувати QR-коди
15:07
інфографікаНа запобігання коронавірусу Україна вже витратила понад 2,6 млрд грн
15:01
Батьків знову впускатимуть в реанімацію "Охматдиту" без часових обмежень. За певних умов
14:54
В Україні відкриють 5 нових МакДональдз у цьому році
14:34
64% компаній спостерігають зниження доходів через коронавірус – опитування
14:33
Міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії
14:29
Мінфін визначив шорт-лист кандидатів на голову Ощадбанку, Пишний покине посаду – ЗМІ
14:29
ФСБ РФ підтвердила затримання українського десантника
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!