Двоє киян продавали за мільйон доларів посаду губернатора – голова ОДА

Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер заявляє, що у Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови ОДА і голови обласної податкової.

Джерело: Кучер в Telegram

Пряма мова: "Щойно в ресторані "Ла Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області".

Деталі: За словами Кучера, посаду голови Харківської ОДА зловмисники оцінили в 1 мільйон доларів.



Наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.

"Українська правда" намагається отримати коментарі у поліції.