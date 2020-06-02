Снайпер бойовиків поранив бійця ООС
Вівторок, 2 червня 2020, 16:08
Внаслідок обстрілів терористів поблизу Мар’їнки військовослужбовець Операції об’єднаних сил отримав поранення.
Джерело: пресслужба ООС
Дослівно: "2 червня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.
Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця".
Деталі: Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Відзначається, що підрозділи ООС дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Наразі втрати бойовиків уточнюються.
Українська правда