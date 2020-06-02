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Снайпер бойовиків поранив бійця ООС

Вівторок, 2 червня 2020, 16:08

Внаслідок обстрілів терористів поблизу Мар’їнки військовослужбовець Операції об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "2 червня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця".

Деталі: Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Відзначається, що підрозділи ООС дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Наразі втрати бойовиків уточнюються.

Українська правда
Теми: Донбасбойові діїОб'єднані сили на ДонбасіООС


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