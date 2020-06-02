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Мільйон доларів за крісло губернатора: СБУ показала затримання хабарників

Вівторок, 2 червня 2020, 16:52
Мільйон доларів за крісло губернатора: СБУ показала затримання хабарників

Правоохоронці Харківщини підтвердили інформацію про затримання двох шахраїв, які обіцяли громадянам призначення на високі посади в державних органах за хабар в 1 мільйон доларів.

Джерело: поліція Харківської області у Facebook, пресслужба СБУ 

Дослівно: "2 червня… в кафе по проспекту Науки при отриманні першої частини грошей в сумі 150 тисяч доларів США затримали 68 і 52-річних мешканців Києва. Зловмисники затримані в порядку статті 208 КПК". 

 

Деталі: Про шахраїв повідомила потерпіла. За цим фактом 23 березня відкрили провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ.

Слідчі встановили, що на початку жовтня 2019 року знайома потерпілої запропонувала їй спробувати себе в політиці в якості кандидата в народні депутати. Жінка пообіцяла, що разом з чоловіком буде допомагати заявниці в агітації, залученні ЗМІ, вступі у партію тощо.

Жінки домовились зустрітись в Києві для детальної розмови з людьми. 10 жовтня 2019 року потерпіла в столиці передала в якості завдатку 60 тисяч доларів, але кандидатом в нардепи так і не стала і участі у виборах не брала.

30 квітня 2020 року потерпіла ще раз зустрілась із зловмисниками у Києві, щоб повернути свої гроші.

Але на цей раз шахраї запропонували її супутнику за 1 мільйон доларів стати губернатором Харківської області та за 100 тисяч доларів знайти кандидатуру на посаду керівника Державної фіскальної служби в Харківській області.

В якості завдатку зловмисники просили їм передати частинами 500 тисяч доларів. 

Слідчі дії у справі тривають.

Що було раніше: Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер заявив, що у Харкові затримали двох киян, які продавали посаду голови ОДА і голови обласної податкової. 

Українська правда

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Теми: Харківська областьхабарполіціяСБУ
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