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З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна

Вівторок, 2 червня 2020, 20:16

В Тернопільскій області зі складів Держрезерву вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.

Джерело: Повідомлення МВС у Facebook

Дослівно: "На складах територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області аудиторська перевірка виявила нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень. Для даної кількості зерна знадобилися б майже 2700 вагонів".

Деталі: Йдеться про державні запаси, так звану "подушку безпеки", яка розрахована забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол заявив, що його "розікрали і розпродали".

Нацполіція відкрили кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: корупціясільське господарство


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