Перелом пальців та травма голови: українську журналістку побили на протестах у США

На журналістку україномовного "Голосу Америки" Христину Шевченко напали під час висвітлення протестів у США.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченко: "Отже, знімала я різні протести в Україні, але "отримала по башці" на американському. У Санта-Моніці знімала відео, як активісти-лутери увірвались у магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком в тім’я.

Я вирубилась на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося стати на одну ногу. Далі почала, підстрибуючи, іти до машини, одна жінка мені допомогла. Поліції не було.

Деталі: У швидкій жінці повідомили, що у неї перелом двох пальців на нозі та легка травма голови.

За її словами, нападником був афроамериканець, який прокричав "давай заберемо у неї камеру". Шевченко змогла зафільмувати зловмисника.

Журналістка розповіла, що окрім неї у лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою чи осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати.

Нагадаємо:

У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.

У Нью-Йорку і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести, що спалахнули після вбивства Джорджа Флойда.

Повторний розтин Джорджа Флойда показав причину смерті.

Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.

Читайте також: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США