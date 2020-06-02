Перелом пальців та травма голови: українську журналістку побили на протестах у США
На журналістку україномовного "Голосу Америки" Христину Шевченко напали під час висвітлення протестів у США.
Джерело: Шевченко у Facebook
Пряма мова Шевченко: "Отже, знімала я різні протести в Україні, але "отримала по башці" на американському. У Санта-Моніці знімала відео, як активісти-лутери увірвались у магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком в тім’я.
Я вирубилась на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося стати на одну ногу. Далі почала, підстрибуючи, іти до машини, одна жінка мені допомогла. Поліції не було.
Деталі: У швидкій жінці повідомили, що у неї перелом двох пальців на нозі та легка травма голови.
За її словами, нападником був афроамериканець, який прокричав "давай заберемо у неї камеру". Шевченко змогла зафільмувати зловмисника.
Журналістка розповіла, що окрім неї у лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою чи осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати.
Нагадаємо:
- У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
- Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.
- У Нью-Йорку і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести, що спалахнули після вбивства Джорджа Флойда.
- Повторний розтин Джорджа Флойда показав причину смерті.
- Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.
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