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Перелом пальців та травма голови: українську журналістку побили на протестах у США

Вівторок, 2 червня 2020, 23:22

На журналістку україномовного "Голосу Америки" Христину Шевченко напали під час висвітлення протестів у США.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченко: "Отже, знімала я різні протести в Україні, але "отримала по башці" на американському. У Санта-Моніці знімала відео, як активісти-лутери увірвались у магазин. Десь 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком в тім’я.

Я вирубилась на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося стати на одну ногу. Далі почала, підстрибуючи, іти до машини, одна жінка мені допомогла. Поліції не було.

Деталі: У швидкій жінці повідомили, що у неї перелом двох пальців на нозі та легка травма голови.

За її словами, нападником був афроамериканець, який прокричав "давай заберемо у неї камеру". Шевченко змогла зафільмувати зловмисника.

Журналістка розповіла, що окрім неї у лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою чи осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати.

Нагадаємо

  • У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
  • Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.
  • У Нью-Йорку і Вашингтоні ввели комендантську годину через масові протести, що спалахнули після вбивства Джорджа Флойда.
  • Повторний розтин Джорджа Флойда показав причину смерті.
  • Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.

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Українська правда
Теми: США


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