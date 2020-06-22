Карантин: Кабмін прибрав деякі заборони, але в регіонах можуть посилити

Кабінет міністрів у постанові про продовження карантину до 31 липня прибрав заборону на роботу кафе й ресторанів, торгово-розважальних центрів, закладів культури, фітнес-центрів, готелів, баз відпочинку, але залишив низку заборон і дозволив посилювати карантин у регіонах із поганою епідемічної ситуацією.

Джерело: постанова КМУ від 17 червня (№500) про внесення змін до деяких актів уряду, зокрема постанови від 20 травня (№392)

Деталі: В оновленій постанові залишилося, що на період дії карантину забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

4) відвідувати заклади освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних іспитах, підготовці моряків тощо;

5) проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (дистанція між учасниками має бути не менше за 1,5 метра);

6) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

7) перевезення пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння (перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв масками й контроль їх у пасажирів);

8) відключати електроенергію підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, вугледобувних підприємств;

9) припиняти постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії;

10) відвідувати установи й заклади соціального захисту, в яких перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю тощо;

11) відвідувати пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пункти розміщення біженців (крім осіб, які надають їм правову допомогу);

12) проводити планові госпіталізації, крім допомоги вагітним, онкохворим, хворим із коронавірусом та в інших випадках, коли є ризик для життя (ця заборона не поширюється на регіони, де ліжка хворими на COVID-19 зайняті менше, ніж на половину);

13) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, які постійно проживають в Україні, та біженців) без страхового поліса (на ипадок лікування при COVID-19 чи обсервації.

Крім того, на території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:



- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;



- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх 7 днів;



- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш за 11%;



- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш за 10%.

Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше 8-ми випадків на 100 000 населення сумарно за останні 7 днів.

Посилює протиепідемічні заходи регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, якщо протягом трьох днів поспіль на це є підстави. Комісія кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

У таких регіонах можуть знову заборонити проводити масові заходи, працювати готелям, перевізникам, метрополітену, дитячим садочкам, спортивним закладам і фітнес-центрам, закладам культури, закладам харчування.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше, ніж за 7 днів з дня його прийняття.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі