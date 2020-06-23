Втрачені Зеленським голоси йдуть до проросійських сил – соціолог

Зменшення рейтингу президента Володимира Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до партії "Голос" чи експрезидента Петра Порошенка, а до проросійських сил.

Джерело: гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до "Голосу" чи до Порошенка. Все, що він втрачає, отримує, от наприклад, партія Шарія, яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг, і вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І Медведчука партія теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок "Слуг".

Деталі: На його думку, ті 26 відсотків, які розчарувалися у нинішньому президенті, стали переважно виборцями співголови фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, бо це саме ті люди, які не задоволені курсом на Європейський Союз. Тому вони більш песимістичні. Вони розуміють, що орієнтація на союз із РФ навряд чи реалізується.

На думку Паніотто, владу треба критикувати, але "це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил. Ці політичні зусилля (опозиції — ред.) непропорційно розподілені... Є ж реально проросійські політичні сили, вони самі про це кажуть, вони виступають, вони туди їздять, вони зустрічаються з лідерами країни-агресора, але до них чомусь менше претензій".

Водночас на думку Паніотто, населення України схильне делегувати більше влади президенту, ніж Верховній Раді.

Пряма мова: "Президенти у нас завжди мали вищий статус, президенти мають, як правило, більшу довіру. Зараз взагалі велика різниця між довірою до президента і довірою до парламенту. Довіра до парламенту скоріше падає, ніж довіра до президента, в нас усі партії лідерські, тобто ідеологічних партій у нас, крім "Свободи" і заборонених комуністів, немає. Тобто по орієнтаціях – у нас люди хочуть бачити лідера".

Деталі: На думку соціолога, якщо б люди розуміли, про що йдеться, то більшість не підтримала б перехід на парламентську республіку.

Відповідаючи на запитання, чи є в Україні запит на сильну руку, Паніотто відповів: "В одному з наших досліджень було пряме запитання: що важливіше для нашої країни – демократична система чи сильний лідер? І тут в цілому по Україні 27% – це демократична країна і 53% – сильний лідер. В електоратах всіх партій більшість – за сильного лідера".