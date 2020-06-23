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У Києві вперше за 7 років збереться міжурядова українсько-угорська комісія

Вівторок, 23 червня 2020, 13:45

У Києві 25 червня відбудеться четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яка не збиралася майже сім років.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Засідання відбудеться за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Дмитро Кулеба та Петер Сійярто домовилися про відновлення роботи комісії, яка не збиралася майже сім років, на початку року. Засідання планувалося у березні, але було відтерміноване через коронавірусну кризу. На початку червня міністри визначили нову дату зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проєктів, покращення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони навколишнього середовища.

За підсумками засідання запланований спільний брифінг Кулеби та Сійярто.

Як відомо, наприкінці травня Кулеба зустрічався у Будапешті із Сійярто. Після зустрічі Сійярто заявив, що рішення щодо України в НАТО блокує не лише освітнє законодавство, але також закон про мову. 

Втім, угорський міністр наголосив на прагненні зняти обмеження.

Він не уточнив конкретні зауваження до закону про функціонування української мови як державної. Втім, відомо, що цей закон критикувала також Венеціанська комісія, що запропонувала зміни, підтримані угорцями (детальніше про це в статті "Мовний закон штовхають до зміни").

Примітно також, що у своїх заявах після зустрічі із Кулебою Сійярто не згадав про потребу змінити закон, хоча до того Угорщина наполягала на необхідності таких змін. Раніше експерти також рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу без змін до освітнього закону.

Теми: КиївУгорщина
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