Від коронавірусу вилікувались 5 млн людей

За час пандемії зафіксували 9 мільйонів 353 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Побороли хворобу вже 5 мільйонів 41 тисяча осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Жертвами коронавірусу стали 479 тисяч хворих. Наразі активними залишаються 3 мільйони 832 тисячі випадків інфікування.

За останню добу у світі підтвердили 162 тисячі нових випадків зараження. Зокрема у Бразилії коронавірус виявили у 40 тисяч людей. У США зафіксували 36 тисяч нових випадків COVID-19, в Індії – більше 15 тисяч, у Росії – майже 7,5 тисяч, у Мексиці та Південній Африці по 4,5 тисяч.

Цього ж дня померли 5465 осіб, у яких діагностували коронавірус. Найбільше жертв зареєстрували також у Бразилії – 1364. Також у США зафіксували 863 летальних випадки, в Індії – 468, у Мексиці – 759, в Індії – 468 та 280 смертей у Великій Британії.

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