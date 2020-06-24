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Чоловік підірвався на гранаті на Дніпропетровщині

Середа, 24 червня 2020, 14:07
Чоловік підірвався на гранаті на Дніпропетровщині

Правоохоронці розслідують смерть чоловіка від вибуху гранати у Жовтих Водах на Дніпропетровщині.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Деталі: Наразі встановлено, що 25-річний чоловік загинув через недбале поводження з вибуховим пристроєм, попередньо гранатою Ф-1. Інші люди не постраждали.

Вибух стався 24 червня вночі біля будинку по вул. 8-го Березня у м. Жовті Води. В результаті місцевий мешканець отримав множинні поранення ніг та живота, з якими був доставлений до реанімаційного відділення лікарні. В подальшому від отриманих травм він помер.

Працівники вибухотехнічної служби вилучили з  місця події кільце з чекою та магнітний збір металевих уламків, попередньо від гранати "Ф-1", а також інші речові докази, які направили на експертизу.

За даним фактом слідчими Жовтоводського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьполіція
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