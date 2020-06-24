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Банкір з оточення Януковича вивів $44 млн і втік до Білорусі. Мінськ його не видає

Середа, 24 червня 2020, 19:47
Банкір з оточення Януковича вивів $44 млн і втік до Білорусі. Мінськ його не видає

Білорусь відмовила Україні у видачі колишнього голови правління банку "Київська Русь" Віктора Братка, якого українські правоохоронні органи звинувачують у знятті з банківських рахунків понад 44 мільйонів доларів в 2015 році.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: У серпні 2016 року Віктора Братка оголосили в міжнародний розшук, а через два роки він був затриманий білоруською міліцією і поміщений під варту. Через три місяці після затримання, 9 листопада 2018 року, він був звільнений рішенням заступника прокурора Мінська, оскільки того ж дня Департамент громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі надав йому статус біженця.

В одному з рішень українського суду уточнюється, що Білорусь надала ексбанкіру статус біженця, пославшись на те, що його переслідують в Україні з політичних мотивів, і відмовилася видати його. Пізніше з цієї причини Інтерпол виключив Братка з міжнародного розшуку.

Тепер український суд зобов'язав правоохоронні органи завершити досудове слідство протягом 2 місяців і затвердити процесуальне рішення - розслідування у справі Віктора Братка триває більше 4 років.

Адвокати ексбанкіра відмовилися сказати, чим він займається в Білорусі і в якому місті зараз живе. За їхніми словами, у слідчих було достатньо часу, щоб зібрати докази провини або невинності Братка та висунути обвинувачення або закрити справу.

За версією слідства, Віктор Братко за безцінь продав дві офісні будівлі в Києві та Львові, які були передані в заставу банку. Цю операцію він провів за день до введення тимчасової адміністрації в банку відповідно до рішення Національного банку України. В рамках кримінальної справи все його рухоме і нерухоме майно було заарештовано.

Передісторія:

  • В українських ЗМІ банк "Київська Русь" пов'язували з Євгеном Бакуліним та Юрієм Бойком - під час президентства Віктора Януковича, перший очолював НАК "Нафтогаз України", а другий - Міністерство енергетики. У 2016 році обидва працювали в парламенті, обрані депутатами за списком "Опозиційного блоку", який був створений на залишках Партії регіонів.
  • Банк почав інтенсивно нарощувати активи під час президентства Януковича, коли в ньому були сконцентровані всі рахунки газовидобувної компанії та керівництва "Нафтогазу України". Після втечі Віктора Януковича правоохоронці затримали Євгена Бакуліна за підозрою у зв’язках із злочинною групою, яка завдала державі збитків на $4 млрд. Тоді виявилося, що всі рахунки "Нафтогазу України" знаходились у приватному банку "Київська Русь".

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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