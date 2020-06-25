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Попри карантин: в Україні стартує ЗНО, перше тестування – з математики

Четвер, 25 червня 2020, 08:46

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні розпочинається 25 червня, учасники мають бути в масках і пройти температурний скринінг через пандемію COVID-19.

Джерело: Міносвіти, "Укрінформ"

Деталі: За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

Першим абітурієнти складатимуть тест із математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування, інформують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску, яка передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Для входу у пункт тестування учасник/учасниця має обов’язково подати три документи: оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі непред’явлення Сертифіката; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою), або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" абітурієнта, або запізнення учасника/учасницю не допустять до пункту ЗНО, наголошують в УЦОЯО.

Учасникам тестування радять мати з собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які абітурієнт зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

Наступне ЗНО відбудеться 30 червня – це буде тестування з української мови та літератури, потім 2 липня – з фізики, 6 липня – з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня – з англійської мови, 9 липня – з історії України, 13 липня – з біології, 15 липня – з географії та 17 липня – з хімії.

Водночас, у зв'язку з надзвичайною ситуацією через ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях УЦОЯО радить учасникам ЗНО з цих регіонів скласти тестування в додаткову сесію ЗНО.

Додаткова сесія ЗНО має пройти з 23 липня до 11 серпня.

Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСФ, Посольством Швейцарії в Україні та групою "Нафтогаз України", забезпечили всі пункти тестування необхідними засобами індивідуального захисту та дезінфекції. Було закуплено та доставлено в області 3 млн 230 тис. 104 медичні маски, 3 250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів захисту для медиків, 104 382 літри антисептиків і 28 100 літрів дезинфікуючих засобів для обробки поверхонь.

Загалом до проведення ЗНО залучено 242 тис. 650 працівників і 11 630 медиків.

Теми: освітакарантин


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