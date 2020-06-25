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Майже тисяча хворих на коронавірус за добу – Україна б’є антирекорди

Четвер, 25 червня 2020, 08:56
МОЗ

За добу 24 червня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 994 осіб, 16 хворих померли, 349 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: За весь час пандемії коронавірус Sars CoV 2 виявили у 40 008 українців, 1 067 людей померли від ускладнень, 17 758 осіб одужали. Зараз хворіє ще 21 183 особи.

У Львівській області за останню добу коронавірусну хворобу виявили у 204 осіб, в Одеській області – у 95-ти, у Києві та на Закарпатті – у 85 осіб, у Рівненській області – у 84-х, на Волині – у 69 осіб.

Жодного випадку за добу не зафіксували у Херсонській і Луганській областях.

Летальні випадки від COVID-19 в останню добу зафіксовано на Закарпатті (5), у Львівській та Рівненській областях (по 3), у Житомирській області (2), у Київській, Чернівецькій та Івано-Франківській (по 1).

У Києві в середу ніхто не помер від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що 24 червня в Україні провели 23 905 тестів, із них 13 015 – методом ПЛР, а 10 890 – методом ІФА.

За його словами, за останню добу в країні госпіталізували 206 осіб із COVID-19.

 
УП

Голова МОЗ констатував "черговий антирекорд" і закликав дотримуватися протиепідемічних правил, щоб допомогти лікарям.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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