Посольство України обурили заяви сербського міністра про "бандерівців"

Посольство України у Белграді закликало міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії не намагатися фальсифікувати і принизити роль українського народу у боротьбі з нацизмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTV.

Посольство закликало міністра Ненада Поповича не чіпати українську історію.

"Ми вважаємо, що заява міністра інновацій та технологічного розвитку Сербії являє собою грубе втручання у внутрішні справи України, а також знущання над пам'яттю більш ніж 8 мільйонів громадян, втрачених Україною під час Другої світової війни", - йдеться в заяві посольства.

Попович заявив у вівторок, що Сербія ніколи не прийме ганебних спроб переписати історію, мета яких - представити Сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників - як жертв.

"У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто став на бік нацистів у Другій світовій війні - хорватські усташі, українські бандерівці і албанські балісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченою, ослабленою і розірваною на частини", - сказав Попович.