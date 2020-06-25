Російський "Аерофлот" возить людей за кордон під виглядом вантажу

Російська компанія "Аерофлот" як мінімум з початку літа здійснює регулярні міжнародні авіарейси, незважаючи на закриті кордони і офіційну заборону російського уряду.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Ведомости"

Деталі: За словами співробітників трьох авіакомпаній, в тому числі і самого "Аерофлоту", компанія обходить заборону, виконуючи пасажирські рейси як вантажні.

Представники авіаперевізника пояснили, що квитки на ці рейси продаються з дозволу Росавіації.

Як випливає з інформації в системі бронювання "Аерофлоту", зараз доступні рейси компанії з Москви до Франкфурта-на-Майні, Парижу, Лондону, Нью-Йорку, Сеулу, Тель-Авіву, Ніцци, Барселони і Риму.

Відзначається, що ці рейси носять ексклюзивний характер, вони ніяк не рекламуються, продаж на них відкривається менш ніж за тиждень, а квитки коштують в рази дорожче.

Через закриті європейські кордони купити квитки на ці рейси можуть тільки люди, які мають право на в'їзд (громадяни ЄС або росіяни, які мають громадянство або посвідку на проживання в одній з європейських країн). Зворотні квитки на них не продаються.

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