Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський "Аерофлот" возить людей за кордон під виглядом вантажу

Четвер, 25 червня 2020, 10:11
Російський Аерофлот возить людей за кордон під виглядом вантажу
Фото Риа новости

Російська компанія "Аерофлот" як мінімум з початку літа здійснює регулярні міжнародні авіарейси, незважаючи на закриті кордони і офіційну заборону російського уряду.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Ведомости"

Деталі: За словами співробітників трьох авіакомпаній, в тому числі і самого "Аерофлоту", компанія обходить заборону, виконуючи пасажирські рейси як вантажні.

Представники авіаперевізника пояснили, що квитки на ці рейси продаються з дозволу Росавіації.

Як випливає з інформації в системі бронювання "Аерофлоту", зараз доступні рейси компанії з Москви до Франкфурта-на-Майні, Парижу, Лондону, Нью-Йорку, Сеулу, Тель-Авіву, Ніцци, Барселони і Риму.

Відзначається, що ці рейси носять ексклюзивний характер, вони ніяк не рекламуються, продаж на них відкривається менш ніж за тиждень, а квитки коштують в рази дорожче.

Через закриті європейські кордони купити квитки на ці рейси можуть тільки люди, які мають право на в'їзд (громадяни ЄС або росіяни, які мають громадянство або посвідку на проживання в одній з європейських країн). Зворотні квитки на них не продаються.

Передісторія:

  • Через пандемію коронавірусу Росія закрила міжнародне авіасполучення з кінця березня.
  • Авіакомпаніям дозволялося здійснювати тільки чартерні рейси для вивезення росіян, які застрягли за кордоном.

Теми: Росіяавіакоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Росія
Губернатор заявив, що на підльоті до Бєлгорода збили 2 повітряні цілі
У РФ арештували підозрюваних у "замаху" на Симоньян і Собчак, соратники кажуть про тортури
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: