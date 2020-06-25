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ЄС ще не визначив список країн, для яких відкриє кордони 1 липня – ЗМІ

Четвер, 25 червня 2020, 10:15

Посли країн Євросоюзу 24 червня не змогли визначити остаточний список країн, для громадян яких ЄС відкриє свої кордони 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

Представники країн-членів ЄС домовилися лише, що остаточний список складатиметься із приблизно 20 держав світу. З європейських країн, які не входять до складу ЄС, право на в’їзд можуть отримати три балканські (Боснія, Чорногорія та Сербія) і три карликові (Андорра, Монако і Ватикан) держави.

Спершу у списку фігурувала також Грузія (населення майже 4 мільйони людей), але наразі її там немає. Деякі країни члени мають сумнів, що медична система цієї кавказької країни буде здатна впоратися з контролем захворюваності на коронавірусну інфекцію, хоча фактично зараз епідемія в Грузії перебуває під контролем.

Продовження узгодження відбудеться у п’ятницю 26 червня.

України в списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, не було від початку. Як повідомлялося, з останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, мешканців яких пускатимуть як туристів до Шенгенської зони.

Теми: ЄСкордонкарантин


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