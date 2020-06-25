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В Італії військових залучили для підтримки карантину у місті, де стався спалах коронавірусу

Четвер, 25 червня 2020, 20:28

Влада Італії направила військових у місто Мондрагоне в регіоні Кампанія для підтримки карантину після того, як в місті виявили 49 випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Майже 700 осіб, які проживають в чотирьох будинках, отримали розпорядження не залишати їх, поки їх протестують на коронавірус. Однак кілька людей, тести яких показали позитивний аналіз на вірус, ймовірно, втекли.

В результаті поліція оточила житловий комплекс і не дозволяє жителям залишати його. Більшість з жителів - болгарські громадяни, які проживають в чотирьох з п'яти будівель, що були закриті з 22 червня.

У влади виникли проблеми з відстеженням контактів інфікованих, тому, що багато орендарів, особливо серед іноземців, не зареєстровані.

Сьогодні відбулася сутичка між болгарами і місцевими жителями, які чергують біля входу в комплекс, щоб переконатися, що жителі його не покидають.

Один з болгар кинув стілець з балкона, італійці у відповідь кидали каміння і розбили вікна припаркованих болгарських автомобілів. Потім вони зняли номери машин і показували їх, як трофеї. Під будинком зібрався натовп, що звинувачує поліцію в тому, що вона "занадто терпима до болгар".

Президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука оголосив про прибуття військових для підтримки контролю.

"Сьогодні вранці у мене була зустріч з міністром внутрішніх справ лучани Ламорджезе з приводу червоної зони, встановленої в Мондрагоне. Я попросив про термінову відправку сотень людей з поліції, щоб гарантувати суворий контроль над територією. Міністр також оголосила про прибуття армійського контингенту", - сказав він

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