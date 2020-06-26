Під час карантину низка олігархів літали Україною і за кордон – Схеми

Під час карантину, який закрив небо та кордони для більшості українців, деякі українські олігархи і політики продовжували здійснювати перельоти на приватних літаках і чартерах як Україною, так і за її межі.

Джерело: розслідування програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший")

Деталі: Серед тих, для кого працювали аеропорти, журналісти зафіксували Віктора Медведчука та Вадима Новинського, Валерія Хорошковського, Олександра Ярославського, Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Повідомляється, що дозволи на перельоти вони отримували від кількох держустанов – зокрема, від Державіаслужби та СБУ.

5 червня журналісти зафіксували, як в аеропорт "Бориспіль" із Вільнюса прилетів позафракційний народний депутат Вадим Новинський. Борт летів в Україну з Санкт-Петербурга, зробивши проміжну посадку в столиці Литви.

Раніше, 15 квітня, депутат повідомляв, що в нього виявили коронавірус. 4 травня він оголосив, що вилікувався, отримавши негативний результат тестування. Через 11 днів після прильоту з країни, яка перебувала в "червоній зоні" щодо захворювань на коронавірус, Новинський, не пройшовши двох тижнів обсервації, відвідав засідання Верховної Ради.

У коментарі "Схемам" парламентар розповів, що літав до Росії зустрітися з родиною, а після прильоту двічі здав ПЛР-тест, із негативним результатом. За його словами, "це звільняло" його від того, щоб перебувати на карантині вдома.

Новинський також додав, що дозволи на переліт йому дали Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та прикордонна служба.

12 червня "Схеми" зафіксували, як із Великобританії, яка на той момент перебувала у "червоній зоні", в аеропорт "Бориспіль" прилетів мільйонер і давній знайомий президента Володимира Зеленського Валерій Хорошковський.

Журналістам на питання, як він зміг вилетіти з України і повернутися попри закрите авіасполучення, Хорошковський відповів, що має монакську посвідку на проживання, яка дозволяє йому виїхати в Європу.

У період карантину журналісти також помітили, що літаки, які належать групі "Приват", згідно із онлайн-сервісом FlightRadar24, здійснили близько десяти перельотів між Дніпром та Києвом.

Зокрема, 10 квітня "Схеми" зняли, як кортеж олігарха Ігоря Коломойського виїхав із "Борисполя" після того, як там приземлився літак із Дніпра. А 30 квітня знімальна група помітила приліт бізнес-партнера Коломойського, олігарха Геннадія Боголюбова.

Коломойський пояснив, що дозвіл на переліт йому давала Державіаслужба. Олігарх повідомив, що погоджує перельоти також в СБУ, але додав, що це "геморой великий, тому особливо ніхто нікуди не літав… без крайньої необхідності".

Щонайменше двічі під час карантину приватним бортом літав харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Його кортеж знімальна група побачила у "Борисполі" 27 травня.

Сам Ярославський сказав, що не займається організацією перельотів, а тому "гадки не має", як був отриманий дозвіл.

Крім того, журналісти виявили, що у період карантину, 1 червня, дружина екснардепа Віталія Хомутинніка Світлана змогла злітати у Німеччину на 8 днів і повернутися звідти з пакетами елітних брендів.

Також 7 травня "Схеми" зафіксували приліт із аеропорту "Ужгород" в аеропорт "Київ" (Жуляни) народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", олігарха і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука з родиною.

Медведчук пояснив, що дозволи отримував у зв’язку з тим, що "приїжджав на позачергові пленарні засідання" Верховної Ради. Він підкреслив, що літак орендував, а дозволи брала компанія, "яка обслуговувала переліт".

В українських аеропортах виданню повідомили, що під час карантину призупиняли пасажирські перевезення, а всі рейси, які вони обслуговували мали необхідні дозволи від держорганів.

У Мінінфраструктури за два тижні на запит видання так і не відповіли. У Державіаслужбі лише зазначили, що "надавали дозволи на перельоти повітряних суден", а не "на переліт конкретних фізичних осіб".

А в СБУ підкреслили: "Служба безпеки України в межах визначеної законодавством компетенції здійснює заходи для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. (…) Інформація щодо ймовірних порушень під час погодження Державною авіаційною службою України виконання зазначених вами авіарейсів відсутня".