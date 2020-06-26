Журналісти підрахували багатства Медведчука в окупованому Криму

Сім'я кума президента Росії українського нардепа Віктора Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там вже після російської анексії, та нерухомістю.

Джерело: Крым.Реалии

Дослівно: "У Оксани Марченко (дружини Медведчука - ред.) в Криму дві фірми - ТОВ" Таврія-інвест "і ТОВ "Фірма Укрснаб". В українському реєстрі юридичних осіб такі не значаться. А ось з російських документів стало ясно, що ці компанії були зареєстровані в Криму вже після того, як його де-факто стала контролювати Росія.

Фірма "Таврія-інвест", за даними російської федеральної податкової служби, була зареєстрована навесні 2015 року зі статутним капіталом в понад мільярд рублів. Основний профіль компанії - управління нерухомістю та будівництво".

Деталі: Ці фірми на південнобережному селищі Гаспра були створені після російської анексії півострова.

"Таврія-інвест", згідно з російських відкритих баз, щорічно несе мільйонні збитки. Однак продовжує діяти.

У 2016 році "Таврія-інвест" заснувала "Фірму Укрснаб" зі статутним капіталом в три мільйони рублів. Її основний вид діяльності - будівництво будівель та автодоріг. "Таврія-інвест", відповідно до установчих документів, в 2017 році перенесла свій офіс з Гаспри до столиці Росії Москви.

Журналісти "Схем" раніше помітили, що "Таврія-інвест" має одного і того ж директора - Інну Палій - з московською фірмою ТОВ "ІК "Таврія Сєвєр", що належить кіпрським компаніям.

"Таврією-інвест", а через неї і "УкрСнаб" володіють три українські компанії, що знаходяться у власності Оксани Марченко і Медведчука: ТОВ "Інвестиційна компанія "Укркапітал", ТОВ" Інвестиційна компанія "Терра-інвест" і ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-тур".

Ці компанії, за винятком "Спорт-туру", зареєстровані в Києві за однією адресою з офісом "Опозиційною платформи - За життя!" по вулиці Великій Васильківській, 23-б.

Журналісти намагалися знайти сліди діяльності фірм сім'ї Медведчука в Криму. Так, компанія "Укркапітал" (власник кримської "Таврії-інвест") кілька років тому мала намір побудувати в Криму 18-поверховий готель з реакційно-оздоровчим комплексом.

Фірма навіть показувала фото будівництва, але подальшу долю цього готелю з'ясувати не вдалося. Про появу в Гаспрі 18-поверхового готелю в найближчі роки не повідомлялося.

"Фірма Укрснаб" в колишні роки фігурувала в судових розглядах навколо земельної ділянки в десять гектарів у районі водосховища "Могабі-2" в селищі Виноградне в Ялті, яке раніше належало українському держпідприємству "Лівадія".

Як пишуть кримські ЗМІ, у 2016 році "Фірма Укрснаб" намагалася переоформити договір оренди цієї ділянки в російському правовому полі і навіть уклала з місцевою владою договір оренди на десять років. Але втрутилася російська прокуратура Криму, яка оголосила, що договір оренди визнаний недійсним, а земельна ділянка "підлягає поверненню у власність Ялти".

Журналісти з'ясували, що раніше сім'я Медведчука володіла ще однією фірмою в Криму - ТОВ "Таврія-капітал". Вона була зареєстрована на тих же власників і за тією ж адресою, що і "Таврія-інвест". Її профілем була діяльність готелів та інших місць розміщення. Фірма з'явилася в російському реєстрі влітку 2015 року, але вже в кінці 2016 року її ліквідували.

Медведчук не відповів журналістам на інформзапит про долю його кримських активів і плани щодо їх майбутнього.

Крім того, згідно з декларацією, дружина Медведчука має земельну ділянку під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок з госпспорудами. Земля і госпбудівлі стали її власністю в 2007 році, а будинок - в 2013-му.

У декларації це майно записане з української адресою: Крим, Оползневе, Ялта, Автономна Республіка Крим, Україна.

У колишні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. У генплані, затвердженому вже окупованою владою Ялти, цей будинок позначений як "Палац Медведчука".

Кримська земля з декларації Медведчука та інших українських топ-політиків потрапляє в перелік територій, якими, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, не можуть володіти іноземні громадяни. Російська влада зобов'язує продати ці ділянки громадянам РФ або російським компаніям, або вони можуть бути викуплені державою.

Журналісти також намагалися з'ясувати у Медведчука, якою в зв'язку з цим буде доля його родинного маєтку на кримському узбережжі, але він не відповів на запит.

Медведчук і його дружина з початку 2000-х є кумами Путіна і Світлани Медведєвої - дружини російського експрем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Щодо анексованого РФ Криму Медведчук каже так: "Згідно з чинним українським законодавством, Конституції, Крим - територія України, але де-факто це сьогодні Росія".