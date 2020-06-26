Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міжнародна дорадча група закликала Раду змінити закон про реформу СБУ

П'ятниця, 26 червня 2020, 19:24

Міжнародна дорадча група (МКГ) закликала Верховну Раду прийняти закон про реформування Служби безпеки України, що відповідатиме вимогам національної безпеки і євроатлантичним стандартам.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву групи розміщено на сайті Консультативної місії ЄС.

МКГ створена в січні 2016 року при Службі безпеки як спеціальний орган, до якого увійшли Консультативна місія ЄС, офіс зв'язку НАТО і посольство США.

Сьогодні група зустрілася зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, щоб обговорити реалізацію Закону України про національну безпеку, і, зокрема, реформу СБУ.

"Ми підкреслили важливість змістовної реформи СБУ для шляху України в ЄС і НАТО. Поточна робота над проєктом закону про СБУ надає історичну можливість просунутися вперед у цій реформі", - йдеться в заяві.

"Ми закликали Раду скористатися цією можливістю, щоб перетворити СБУ на сучасне громадянське агентство внутрішньої безпеки з цілеспрямованими і чітко визначеними функціями і сильним демократичним наглядом відповідно до Закону про вимоги національної безпеки і євроатлантичними стандартами, принципами та кращими практиками", - наголошується в документі.

Нагадаємо, Міжнародна консультативна група підготувала документ з аналізом президентського проєкту про реформу Служби безпеки України, в якому критикує перетворення СБУ у всесильну структуру.

За даними ЄвроПравди, в парламенті і в самій СБУ підтвердили готовність до суттєвих поступок. Верховна рада вже запустила досить рідкісну процедуру повторного першого читання, яка відкриває можливість для докорінного перегляду законопроєкту, його структури і ключових положень.

Детальніше читайте у статті - "Служба духовності та безпеки: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ"

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: