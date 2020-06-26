Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Міжнародна дорадча група закликала Раду змінити закон про реформу СБУ

П'ятниця, 26 червня 2020, 19:24

Міжнародна дорадча група (МКГ) закликала Верховну Раду прийняти закон про реформування Служби безпеки України, що відповідатиме вимогам національної безпеки і євроатлантичним стандартам.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву групи розміщено на сайті Консультативної місії ЄС.

МКГ створена в січні 2016 року при Службі безпеки як спеціальний орган, до якого увійшли Консультативна місія ЄС, офіс зв'язку НАТО і посольство США.

Сьогодні група зустрілася зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, щоб обговорити реалізацію Закону України про національну безпеку, і, зокрема, реформу СБУ.

"Ми підкреслили важливість змістовної реформи СБУ для шляху України в ЄС і НАТО. Поточна робота над проєктом закону про СБУ надає історичну можливість просунутися вперед у цій реформі", - йдеться в заяві.

"Ми закликали Раду скористатися цією можливістю, щоб перетворити СБУ на сучасне громадянське агентство внутрішньої безпеки з цілеспрямованими і чітко визначеними функціями і сильним демократичним наглядом відповідно до Закону про вимоги національної безпеки і євроатлантичними стандартами, принципами та кращими практиками", - наголошується в документі.

Нагадаємо, Міжнародна консультативна група підготувала документ з аналізом президентського проєкту про реформу Служби безпеки України, в якому критикує перетворення СБУ у всесильну структуру.

За даними ЄвроПравди, в парламенті і в самій СБУ підтвердили готовність до суттєвих поступок. Верховна рада вже запустила досить рідкісну процедуру повторного першого читання, яка відкриває можливість для докорінного перегляду законопроєкту, його структури і ключових положень.

Детальніше читайте у статті - "Служба духовності та безпеки: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ"

Теми: СБУЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
СБУ
Через повені на Західній Україні СБУ завела справу за статтею "Екоцид"
СБУ викрила виробництво антисептиків сумнівної якості більш ніж на мільйон
Неонацисти хотіли підпалити мечеть в Одесі - СБУ
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!