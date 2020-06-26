Російські хакери атакують підприємства США через віддалених співробітників

Компанія Symantec, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, повідомляє про нові атаки на підприємства США, вжиті російською хакерською групою Evil Corp.

Джерело: Symantec

Деталі: Хакери намагалися атакувати американські об'єкти через людей, які працюють з дому в зв'язку з пандемією коронавірусу. Зловмисники розраховували на те, що на домашніх комп'ютерах нескладна система захисту.

Сам вірус ховали на звичайних сайтах, які потім завантажувалися на домашні комп'ютери працівників.

Аналітики відзначають, що за допомогою нової шкідливої ​​програми WastedLocker, яка "є новим видом цільових шкідливих програм", шахраї планували завдати максимальної шкоди інформаційно-технічній інфраструктурі підприємств шляхом зашифрування більшості комп'ютерів і серверів, після чого вимагати за відновлення доступу багатомільйонний викуп.

Експерти Symantec стверджують, що хакерських атак зазнали не менше 31 американської організації, а може бути і значно більше.