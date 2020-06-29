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Джонсон назвав коронавірус катастрофою для Британії

Понеділок, 29 червня 2020, 17:50

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що коронавірусна криза стала катастрофою для Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

"Це було катастрофою. Давайте не будемо применшувати наші слова, я маю на увазі, що це був абсолютний кошмар для країни, і країна пережила глибокий шок", -  сказав Джонсон в ефірі Times Radio.

Джонсон, який провів деякий час в реанімації, борючись з COVID-19, заявив, що уряд розслідує, "що пішло не так і коли".

"Я цілком це розумію і ми це зробимо", - сказав Джонсон, додавши, що зараз не вважає відповідним момент для проведення розслідування.

Внаслідок спалаху коронавірусу в Британії, за офіційними даними, загинули понад 43 тисячі людей - це найгірше число підтверджених летальних випадків в Європі. Реальне число смертей вочевидь вище.

Джонсон заявив, що зараз настав час для "рузвельтівського підходу" для Великої Британії, посилаючись на програму колишнього президента США в 1930-х роках. Він пообіцяв інвестиції в інфраструктуру та освіту і технології, щоб відновити економіку. 

Незважаючи на похмурі економічні перспективи, Джонсон заявив, що було б помилкою повернутися до суворої політики економії попередніх консервативних урядів, які з 2010 року скорочували державні витрати, намагаючись знизити державний борг.

Теми: коронавірусБританіяепідемія


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