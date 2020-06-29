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ЄС продовжив санкції проти РФ

Понеділок, 29 червня 2020, 19:38

Рада Євросоюзу у понеділок 29 червня прийняла рішення продовжити санкції щодо конкретних секторів економіки РФ ще на шість місяців до 31 січня 2021 року.

Про це йдеться у рішенні Ради ЄС, з яким ознайомився кореспондент "Європейської правди".

"Це рішення слідувало після останньої оцінки стану виконання Мінських угод… на відеоконференції членів Європейської ради 19 червня 2020 року. З огляду на, що повна реалізація ще не досягнута,  лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - пояснили у Раді ЄС. 

Обмежувальні заходи були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

18 червня Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Теми: санкціїЄСРосія


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