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Нардеп Лерос звинуватив Єрмака та Тищенка в корупції: всі докази передав НАБУ

Середа, 3 червня 2020, 11:55
Нардеп Лерос звинуватив Єрмака та Тищенка в корупції: всі докази передав НАБУ

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність глави офісу президента Андрія Єрмака, його кума нардепа Миколи Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

Джерело: Facebook-сторінка Лероса

Пряма мова: "НАБУ отримало дуже резонансну інформацію, яка розкриє всім очі і покаже потворні лаштунками політики, коли влада, опозиція і просто бандити зливаються в одне ціле для організації корупційних оборудок в столиці.

Головний герой і організатор схем - Денис Комарницький, його дах народний депутат Микола Тищенко та його кум Єрмак, якому він носить коробки на Банкову з авто Комарницького, її виконавці - депутати, чиновники, родичі і куми".

Деталі: Нардеп стверджує, що передав в НАБУ, ймовірно, копію комп'ютера Комарницького: "Це десятки гігабайт і тисячі документів".

Лерос повідомляє, що оборудка до якої причетний Тищенко та Єрмак стосується будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Зокрема, у 2016 році компанія "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", у якій кінцевими бенефіціарами є Комарницький, Сергій Кучер і Микитась, через підставну особу виграла тендер на будівництво частини Подільсько-Воскресенського моста.

Водночас, до управління цим підприємством мають відношення сестра нардепа Тищенко Юлія і її чоловік Герман Блінов.

Крім того, Комарницький разом з Аллою Шлапак були керівниками виборчого штабу Миколи Тищенка в 2019 році.

Нардеп стверджує, що "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" є прокладкою - не має своїх будівельних потужностей і співробітників, залучає на всі роботи субпідрядні організації з обов'язковим "відкатом".

 

Зокрема, Лерос пише, що з 01.08.2019 по 30.04.2020 на підприємство з міського бюджету перераховано 1 млрд 167 млн ​​грн.

За наявною у нього інформацією, з субпідрядників за цей же період було зібрано 318 млн грн "чорної готівки".

На думку нардепа, після приходу Єрмака до влади, всі справи щодо Комарницького зам’яли, а він став повноправним "смотрящим" у столиці.

Лерос також вказує список фірм, через які працює "смотрящий":

  • ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
  • ТОВ "Адамант Інвест"
  • ТОВ "Центр розвитку економіки і права"
  • ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування"
  • ТОВ "Варда"
  • ТОВ "Форма"
  • ТОВ "Скайбуд"
  • ТОВ "Проектна організація" Укрбуд"

Зараз, за його словами, Комарницький курирує будівельну галузь, землю, архітектуру, медицину, енергетичні підприємства міста.

До свого допису він додав "один з 50 документів Комарницького за ДП "Українська студія хронікально-документальних фільмів". Лерос стверджує, що "був здивованим тим, хто стоїть за дерибаном кіностудії, але стало ясно чому так метушився Тищенко".

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Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакГео Лерос НАБУкорупція
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