Нардеп Лерос звинуватив Єрмака та Тищенка в корупції: всі докази передав НАБУ

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність глави офісу президента Андрія Єрмака, його кума нардепа Миколи Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

Джерело: Facebook-сторінка Лероса

Пряма мова: "НАБУ отримало дуже резонансну інформацію, яка розкриє всім очі і покаже потворні лаштунками політики, коли влада, опозиція і просто бандити зливаються в одне ціле для організації корупційних оборудок в столиці.

Головний герой і організатор схем - Денис Комарницький, його дах народний депутат Микола Тищенко та його кум Єрмак, якому він носить коробки на Банкову з авто Комарницького, її виконавці - депутати, чиновники, родичі і куми".

Деталі: Нардеп стверджує, що передав в НАБУ, ймовірно, копію комп'ютера Комарницького: "Це десятки гігабайт і тисячі документів".

Лерос повідомляє, що оборудка до якої причетний Тищенко та Єрмак стосується будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Зокрема, у 2016 році компанія "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", у якій кінцевими бенефіціарами є Комарницький, Сергій Кучер і Микитась, через підставну особу виграла тендер на будівництво частини Подільсько-Воскресенського моста.

Водночас, до управління цим підприємством мають відношення сестра нардепа Тищенко Юлія і її чоловік Герман Блінов.

Крім того, Комарницький разом з Аллою Шлапак були керівниками виборчого штабу Миколи Тищенка в 2019 році.

Нардеп стверджує, що "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" є прокладкою - не має своїх будівельних потужностей і співробітників, залучає на всі роботи субпідрядні організації з обов'язковим "відкатом".

Зокрема, Лерос пише, що з 01.08.2019 по 30.04.2020 на підприємство з міського бюджету перераховано 1 млрд 167 млн ​​грн.

За наявною у нього інформацією, з субпідрядників за цей же період було зібрано 318 млн грн "чорної готівки".

На думку нардепа, після приходу Єрмака до влади, всі справи щодо Комарницького зам’яли, а він став повноправним "смотрящим" у столиці.

Лерос також вказує список фірм, через які працює "смотрящий":

ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"

ТОВ "Адамант Інвест"

ТОВ "Центр розвитку економіки і права"

ПАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування"

ТОВ "Варда"

ТОВ "Форма"

ТОВ "Скайбуд"

ТОВ "Проектна організація" Укрбуд"

Зараз, за його словами, Комарницький курирує будівельну галузь, землю, архітектуру, медицину, енергетичні підприємства міста.

До свого допису він додав "один з 50 документів Комарницького за ДП "Українська студія хронікально-документальних фільмів". Лерос стверджує, що "був здивованим тим, хто стоїть за дерибаном кіностудії, але стало ясно чому так метушився Тищенко".

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