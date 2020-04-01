"Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Ще півроку тому один із найближчих соратників Володимира Зеленського ділився з "Українською правдою" своїми страхами:

"Ми боїмося лише одного – щоб ніхто не влип у корупційний скандал. Тільки корупція може вбити довіру до президента".

Зрозуміле побоювання, адже під час виборчої кампанії Зеленський нещадно критикував оточення тодішнього президента Петра Порошенка за причетність до корупції.

У ніч після першого туру колишній керівник "Кварталу 95" навіть заочно звернувся до Порошенка: "У мене тільки одне питання, я думаю, що він побачить це. Так ви – маріонетка Свинарчука чи Свинарчук – ваша маріонетка?".

Не минуло й року президентства Зеленського, як керівник Офісу президента і близький друг глави держави Андрій Єрмак опинився у центрі корупційного скандалу.

Минулого тижня депутат президентської фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував серію відео, де людина, схожа на рідного брата Єрмака Дениса, проводить переговори про працевлаштування на різні посади поки що невідомих людей. Працевлаштування за хабар.

"45 мільйонів, вибачте. Я гроші бачив, мені дуже подобаються ці цифри", – на одному з відео звертається невідомий голос до людини, схожої на брата Єрмака.

"Зараз приїде брат, я поїду на Банкову, ми все обговоримо", – відповідає незнайомцю на відео нібито Денис Єрмак. Щоправда, про які гроші йшлося, з відео – так і не зрозуміло.

Опубліковані Леросом відео – це не буденна заява про корупцію. Це у прямому сенсі оголошення війни одному з найвпливовіших людей країни – главі Офісу президента.

Реакція мала місце миттєво. У неділю Андрій Єрмак у дуже емоційному пості у Fаcebook пообіцяв Леросу проблеми. Вони почали з'являтись уже вранці понеділка у вигляді кримінальних справ у ДБР та СБУ.

Скандал навколо глави Офісу наочно продемонстрував, як можуть діяти підконтрольні владі силові органи, виконуючи обіцянки президента "Весна прийде – саджати будемо".

Тепер ДБР розслідує справи за перевищення повноважень (!), розголошення державної таємниці і втручання у діяльність державного діяча. СБУ відкрила справу за незаконне використання записувальної спецапаратури.

Усі ці провадження з'явились з легкої руки генпрокурора Ірини Венедіктової, яка просто блискавично, без перерви на вихідні, відгукується на скарги Єрмака.

Красномовними відео, які опинились у Лероса, здавалось, ніхто не цікавився взагалі. Аж поки САП, не чекаючи НАБУ, не порушила справу сама.

Але найбільш цікавою у всій цій історії є реакція президента Зеленського. Точніше її повна відсутність.

Кажуть, влада змінює людей. І, схоже, це правда.

Зеленський-кандидат миттєво реагував на корупційні скандали, записував відеозвернення, запускав флешмоби.

А Зеленський-президент ніби й не помічає, що найближча до нього людина опинилась в епіцентрі першого корупційного скандалу, і, можливо, була причетна до продажу державних посад.

Президент ніби не бачить, як перед його очима відбуваються події, здатні перерости у перше гучне політичне переслідування, коли проти викривача потенційних фактів корупції відкривають п'ять (!) кримінальних справ за два дні.

Президент ніби вірить, що йому вдасться відмовчатись, не помітити, перебути.

Хоч цілком очевидно, що у цій ситуації не відмежуватись – значить стати співучасником.

"Українська правда" вирішила розібратися у позиціях сторін конфлікту.

Глава Офісу президента Єрмак у вівторок дуже розлого відповів на запитання УП під час онлайн брифінгу.

А з депутатом Леросом ми зв'язались у режимі відеозв'язку та в прямому ефірі на Facebook "Української правди" розпитали про всі деталі скандалу після його повернення з НАБУ.

Андрій Єрмак: "Я – за повне розслідування. Але це не буде, як з Гончаруком"

Андрій Єрмак: "Я не можу, не хочу і не буду давати будь-які оцінки щодо дій пана Лероса" фото: Ельдар сарахман

Глава Офісу президента відреагував на публікацію Лероса майже миттєво. Однак після першого різкого посту Єрмак взяв паузу.

Порушити мовчання він вирішив аж у вівторок. Єрмак несподівано зібрав онлайн брифінг, на якому для годиться розповів про "Мінський процес", а тоді перейшов до теми скандальних записів свого брата.

Пропонуємо цю частину виступу Єрмака прочитати повністю:

"Що стосується відео, де начебто зображений мій брат Денис Єрмак.

Я перше, що зробив, як і обіцяв, звернувся із заявою у ДБР та Службу безпеки. Також, як я знаю, порушена справа САПом.

Я радий, що президенту і нашій команді вдалося збудувати незалежні правоохоронні органи, і вони дадуть повну оцінку тому, хто ці відео робив, на чиє замовлення, що на цих плівках. І я гарантую, що влада не буде на це впливати.

Безумовно, я маю свою особисту позицію. Вона полягає в наступному.

Я розглядаю появу цих плівок в неділю, за день до засідання парламенту, коли ми всі бачили, як розглядались дуже важливі питання... ви бачили, що там відбувалося... Як розумні люди ви розумієте, хто і як робив там усе, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб Україна ніколи не прийняла дуже важливі для неї закони.

Я думаю, що ви як п'ята влада маєте багато інформації і доказів. Ці плівки з'явилися в неділю у пана, який називає себе Гео Лерос... Так от я вважаю, що він є інструментом, який використовують люди, які сьогодні борються не тільки зі мною, вони борються з українською владою і з командою президента.

Як це іронічно не звучить, у себе в кабінеті в Офісі президента я зупинив спробу цього пана, який є депутатом партії "Слуга народу", незаконним шляхом призначити в одному із міністерств на посаду заступника міністра людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації.

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Спочатку цю людину нам пропонували до КМДА призначити, потім ця людина з'явилася в останньому рішенні Кабінету міністрів пана Гончарука. Я зупинив це.

У пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення, що мене не дивує. А тому я вважаю, що найбільш правильно буде дочекатися висновків правоохоронних органів.

Якщо ви співставите факти, терміни, коли це відбувається, як це відбувається, на яких ресурсах це відбувається, то вам все стане зрозуміло.

Я не можу, не хочу і не буду давати будь-які оцінки щодо дій пана Лероса. Нехай цим займаються правоохоронні органи.

Чому я звернувся до Служби безпеки і до ДБР? Тому що я вважаю, що це є спланована акція, операція. Якщо ви прослідкуєте, як це відбувається, то вони працюють, як по методичці.

Я займаю посаду керівника Офісу президента, тому це є безпека, національна безпека. Якщо до цього долучаться ще якісь правоохоронні органи, я буду тільки за.

Я – за повне розслідування кожного факту, кожної деталі. Повірте, це не буде, як з Гончаруком, коли, на жаль, ми ще досі не отримали відповідей. Я вважаю, що це треба робити більш ефективно, більш відкрито для суспільства".

Гео Лерос: "Я б на місці президента чимшвидше звільнив Єрмака"

Гео Лерос: "Якщо мене у найближчий час не посадять, то точно щось цікавеньке знову викладу"

– Андрій Єрмак на своєму брифінгу заявив, що ваш конфлікт почався з того, що він не дав вам пролобіювати призначення в одне з міністерств свою людину. Про кого мова і чи так це?

– Почати треба з того, що Андрій Борисович Єрмак – любитель вигадувати різні плітки і розганяти їх. На брифінгу він якраз цим і займався.

Стосовно того, що це була за людина і як вона рекомендувалась. Це Ілля Сагайдак, він працював у штабі Зеленського ще півтора роки тому експертом в економічному блоці. Але він ухвалив рішення не йти у новий склад уряду, бо розуміє, що йде на дно разом з усім кораблем. От і все.

– Так а ви його лобіювали?

– Ілля знайомий з Владом Криклієм, до якого він і йшов, ще з часів інституту. Це була ініціатива самого Влада, кого брати собі в команду. А розповіді Єрмака, хто кого лобіював – це повна маячня.

Гео Лерос: "У мене немає якихось інтересів, якогось бізнесу. Я прийшов зі сфери культури"

Лерос – заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. У мистецьких колах депутат відомий не як політик, а скоріше як автор десятків муралів по Україні. Лерос є засновником одного з найбільших міжнародних проєктів "Art United Us" та ГО "Сіті-Арт". Свого часу працював радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця та радником мера Києва Віталія Кличка з питань культури.

– З чого тоді почалась напруга у ваших з Єрмаком стосунках?

– Напруга з'явилась з часу підписання "Мінських угод" (мається на увазі меморандум про створення Координаційної ради в рамках ТКГ – УП). Це "червона лінія", за яку я не перейду. І багато хто у нас у фракції не перейде. Це прямо принципова позиція.

Панівний настрій у нас у фракції, що Єрмак зливає нашу країну, він працює на руку росіянам.

– Крім тебе багато депутатів підписали заяву проти "координаційної ради". Але чому саме ви один пішли в атаку проти Єрмака?

– Я наведу приклад. В часи Порошенка були такі люди, як Заліщук, Лещенко і Найєм. Вони теж не одразу зважились говорити про корупцію всередині своєї фракції.

Це важко дається, коли у тебе репресії з усіх боків. Тому багато хто не готовий говорити. Ви ж бачите, що проти мене щодня відкривають по 2-3 справи, сьогодні ще 2 справи відкрили.

Варто було розуміти, що такого слід сподіватись від політики Єрмака. Але це важке рішення.

У мене ж немає якихось інтересів, якогось бізнесу. Я прийшов зі сфери культури, і мене тут тримає тільки якась ідеологія. А у багатьох залишився якийсь бізнес, у батьків щось є і так далі – важелів для тиску маса.

– Ви кажете, що за день у вас "плюс дві" справи. Це хто їх відкрив і за що?

– Венедіктова підписала. Юркомпаня "Міллер" виклала документи уже. Там щодо прослушки, стеження…

Після заяви Лероса відкрито п'ять кримінальних проваджень. Перше провадження зареєстровано у САП за заявою самого народного депутата. Друге – зареєстроване в ДБР за перевищення повноважень. Третє – зареєстроване в ДБР. У фабулі йдеться, що окремі працівники правоохоронних органів України розголосили відомості оперативно-технічних заходів, що становлять державну таємницю. Четверте – зареєстроване в ДБР. У фабулі написано, що невстановлені особи за змовою з окремими працівниками правоохоронних органів намагалися перешкодити виконанню представниками влади службових обов'язків. П'яте – займається СБУ. У фабулі йдеться, що невстановлені особи незаконно використовували спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака, що були оприлюднені Леросом.

– Це скільки загалом справ тепер проти вас?

– Ну, у мене уже п'ять справ.

– "Серйозна людина"...

– За два дні. Але абсурд ситуації в тому, що Єрмак написав пост в неділю, а в понеділок о 9 ранку уже з СБУ зайшли документи у ДБР. Хай би вони з такою швидкістю реальних корупціонерів ловили.

Хай би Жеваго, який мільярди "висить" державі, чи інших корупціонерів. Мангера б з такою швидкістю посадили, якого підозрюють у смерті Каті Гандзюк.

– У вас було спілкування з Єрмаком після того, як ви підписали те велике звернення, правильно?

– Так, була зустріч. Він покликав представників ініціативної групи. Були я, Микита Потураєв, Єгор Чернєв і помічниця першої леді, яка цю зустріч і змодерувала.

Зустріч тривала порядка двох годин, з яких годину Єрмак розповідав, хто який поганий, що стіни "дихають", десь якісь люди, хтось когось "представляє", вселенська змова. Це якась параноя почалась. Якщо у нього в день по 8-9 зустрічей, то половину часу він, я так розумію, витрачає на подібну маячню.

– А у вас була якась особиста зустріч після цього всього?

– Ні.

– А з президентом?

–Теж ні. Я про своє звільнення (з посади радника президента – УП) дізнався зі ЗМІ.

– А як ви взагалі для себе пояснюєте, що відео з'явились в неділю, зараз уже вівторок, а від президента зовсім ніякої реакції?

– На жаль, я думаю, що це наслідок політики Андрія Єрмака. І я б на місці президента чимшвидше звільнив цю людину. І тоді все стало б на свої місця.

– Він не дає Зеленському щось говорити? Чи президент не вміє дивитись відео?

– Я не знаю, хто кому не дає говорити. Але Володимир Олександрович бачить, що главу Офісу президента звинувачують у корупції – через брата – в лобіюванні інтересів, за гроші призначення на посади.

Я вважаю, що президент мав би відреагувати на все це і звільнити Єрмака. Тим паче у такий видатний день – рівно рік з дня першого туру виборів президента.

– Коли у вас з'явились ці відео?

– У п'ятницю (24 березня – УП).

– І тоді ви передали їх журналістам?

– Я подивився, що на флешці. І тоді передав відео журналістам програми "Схеми", і ще через день – "Bigus.info". У понеділок уже передав оригінал флешки в САП.

– Що за флешка? Де вона взялась?

– Де взялась, я сьогодні казав у НАБУ, тому це тепер частина слідства. Рано чи пізно вони розкажуть деталі. Попросили мене не казати поки.

– Для чого ви виклали ці відео в неділю, якщо ви до цього передали їх журналістам?

– Я їх попередив, що почав кампанію з викривання корупції і збираюся деякі відео викладати.

– Скільки на флешці відео?

– Близько 30 годин. Я так вибірково, пальцем в небо, відкривав і дивився, що там.

– Тобто ви все відео не переглядали?

– Ні. 30 годин сидіти?

– Тобто ви не знаєте, чи там лише брат Єрмака, чи є і хтось інший?

– Абсолютно.

– Чому ви одразу не пішли до правоохоронців, а спершу вийшли в публічність?

– Це була п'ятниця вечір, коли я отримав матеріали. В понеділок одразу пішов (до правоохоронців – УП).

– Ви ж розумієте, що станом на зараз є частиною команди влади, і ця ситуація прилипає не лише до Єрмака, але й до Зеленського?

– Я розумію, до чого ви хилите. Але коли ухвалив рішення, що йду на вибори і стаю депутатом, то брав на себе певні зобов'язання. В тому числі – чесність. Я не відступаю від жодного пункту передвиборчої кампанії президента. Від жодного.

– Ви не боїтеся, що вас можуть використовувати у великій грі для розміну когось на когось?

– Та яка гра! Це уже починається Єрмак з його вселенськими змовами. Хто в чиїхось інтересах перед голосуванням… Маячня. Який стосунок мають закони і факти корупції його брата?

– Єрмак на брифінгу сказав, що це робили люди, які "зривали голосування"...

– Які? Порошенко проголосував. З ОПЗЖ я ментально інший…

– Може, ті, кому не потрібен був закон про банки?..

– Коломойський? Ну, це у Єрмака така штука, якщо не той, то інший винен. Якщо не Порошенко, то Коломойський. Він не може прийняти, що все робиться не з метою комусь підграти, а з метою викорінити це корупційне шобло звідти.

– Вас хтось просив це зробити?

– Ніхто не просив. Абсолютно. Але я сподіваюсь, що депутати, які зараз пишуть слова підтримки, оберуть вектор – говорити.

– Ви знаєте хто і як робив ці відеозаписи?

– Не маю уявлення. І мене це не цікавить. Сподіваюсь, що НАБУ чи САП знайдуть цих людей, бо вони можуть бути свідками.

– У неділю пост Єрмака у відповідь вам фактично був чимось між погрозами і залякуванням…

– Це була реальна погроза, те, що він написав. "Ти перейшов червоні лінії, тобі доведеться відповідати".

– Один із читачів запитує, чи після цього всього ви не боїтеся, що в українських судах не вдасться знайти справедливості?

– Я чудово віддавав собі звіт, що збираюся робити. Якщо ви проаналізуєте хронологію моїх дій, то я дав доволі різке інтерв'ю "Цензору", після чого мене зняли з позиції радника президента.

Це не була образа, що мене зняли і я потім дав інтерв'ю. Це моя громадянська позиція: Єрмак зараз продає Україну в Мінську. Він розколює державу. Він робить все на руку Кремля. Це мої червоні лінії, які я ніколи не переступлю.

– Наші читачі запитують, чи ви будете подавати до суду на Єрмака за наклеп? Ви ж кажете, що голова ОПУ сказав про вас неправду стосовно посад у Кабміні.

– Я вас благаю! Якщо буду кожного разу доганяти те, що Єрмак каже неправду… Він спочатку запрошує одних депутатів – нісенітницю озвучує, запрошує інших депутатів – таку ж нісенітницю говорить.

Я так весь час витрачу, щоб подавати на Єрмака до суду за наклеп.

– Яка ваша кінцева мета виступу проти Єрмака? Ви хочете, щоб його звільнили?

– Його мають звільнити. І суд повинен розглянути всі ці справи. А якщо буде доведена його провина – його посадять.

– Які провадження проти вас відкрили у вівторок?

– Я був з адвокатом, я сам ще не ознайомився з документами.

– Тобто ви самі не знаєте, які це провадження?

– Я читав там: злочинна організація з ціллю наживи ще щось, але це все разом світить до 20 років позбавлення волі.

– Справи проти вас є в СБУ і в ДБР?

– Одна в СБУ, одна в ДБР і три в Генпрокуратурі.

– За фактом вашого звернення справу зареєструвала САП, правильно?

– Так, це по Єрмаку.

– Тобто п'ять проти одного?

– Так, але завтра я ще додам на додачу з нових документів.

– Ви не хвилюєтеся, що у вас мандат заберуть за ваші вчинки?

– Ні, не боюся. Я ж за ідею борюся. Якщо в нас почнуть забирати мандати у людей, які відстоюють загальноприйняті ідеологічні догми, то який сенс існування парламенту? Давайте тоді закриємо його і не будемо обирати депутатів.

– Ми не можемо не запитати про Андрія Богдана. У вас з ним дружні відносини.

– Ні-ні! Я навіть з ним не друг. Про це вигідно говорити Єрмаку. Я з Богданом познайомився в листопаді чи наприкінці жовтня. Мене зовсім інша людина рекомендувала в команду.

– З огляду на останні події: це брак голосів у Раді, коронавірус, якісь нові скандали – як ви вважаєте, владі Зеленського вдасться контролювати ситуацію? Які можуть бути наслідки?

– На сьогоднішній день я вважаю, що через Андрія Єрмака вся політична команда і сам президент стрімко йдуть на дно.

Я дуже сподіваюся, що президент прийме правильне рішення, звільнить цю людину і візьме на роботу технократа, хорошого менеджера, який очолить його Офіс.

І нарешті почнеться нормальна робота. Тому що зараз відсутня нормальна комунікація з фракцією… До речі, вчорашня відсутність голосів у Раді – це ознака відсутності комунікації Офісу президента з фракцією.

– Яка у вас взагалі ситуація у фракції? Куди вона рухається? Всередині створюються якісь нові групи?

– Про існування якоїсь групи не можу ні підтвердити, ні спростувати. Є маленький колектив, який зібрався за ідеологічними переконаннями. Це було якраз з історією Мінських домовленостей.

Це зовсім різні люди, з різних комітетів. І тут не було цілі об'єднатися у якусь підгрупу впливу чи щось схоже. Тут виключно ідеологічні складові.

– Цілісною і формалізованою ця група у фракції не буде?

– Ні, не буде.

– Тобто ви зібралися і наслідком цього є ваші проблеми?

– Це не наші особисті проблеми. Це державні проблеми. Ви ж бачили реакції людей на нові документи в Мінську. Це напружує людей. Згадайте, який накал був у суспільстві, коли документи злили в інтернет. Це не була заява ОПУ. Це випадково документи злили в мережу, і потім довелося це доганяти.

Не можна так робити, з людьми треба комунікувати. Знову ж таки – це ще одна велика помилка Андрія Єрмака.

– Як зараз Єрмак комунікує з фракцією?

– Ніяк… Можливо, Єрмак з кимось і комунікує, можливо, із замами голови фракції чи ще кимось. Але якщо говорити про більшість депутатів, то я не можу сказати, що Офіс комунікує з фракцією.

– Які ваші подальші плани? Ви будете ще щось публікувати?

– Якщо мене у найближчий час не посадять, то точно щось цікавеньке знову викладу. У п'ятницю йду на допит в ДБР, подивлюся чим він закінчиться.

– Нещодавно ви опублікували пошту, на яку просили скидати вам дані…

– О! І понеслося туди на пошту. Ви не уявляєте, яка кількість всього приходить мені на пошту: з деталями про корупцію, скільки, хто, де… Фокус зайшов далеко за межі Офісу президента.

– З того, що понеслося, яких сфер стосується?

– Абсолютно різних. Почали скидати справи, пов'язані з тим чи іншим міністерством, з людьми, які зараз займають посади.

– Тобто фактично ви зараз визнаєте, що нова влада так само займається корупцією.

– Дивіться, я ж не публікую інформацію, яку не перевірив. Я опублікував те, що отримав і що перевірив.

– Я про те, чи президент Зеленський не знає цієї ситуації? Він її не бачить? Чи він у ній учасник?

– Я думаю, що ви як авторитетні журналісти авторитетного видання можете звернутися з цього приводу до президента.

– Ви знаєте, хто координує відкриття проти вас проваджень у правоохоронних органах ?

– Єрмак, звісно. Кому зараз підпорядковується Генпрокуратура, ДБР, СБУ? Ці призначення були від Офісу президента. Це повний контроль трьох структур. Ці три структури мене зараз по повній намагаються клепати.

– Те, що ви зараз говорите – це звинувачення у політичних репресіях.

– А по-вашому, те, що за кілька днів проти мене відкрили п'ять проваджень, це не політичні репресії?

Роман Романюк, Роман Кравець, УП