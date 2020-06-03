Нардепи хочуть дозволити українцям міняти по батькові

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє громадянам України змінювати не лише прізвище, а й по батькові.

Джерело: засідання парламенту 3 червня

Деталі: За законопроєкт №2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові" проголосували 247 нардепів.

У проєкті пропонується доповнити статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Документом, зокрема, передбачено, що українці, які досягли шістнадцяти років, мають право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.

Громадяни, які досягли чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою одного з батьків у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Низка народних депутатів виступила проти такої ініціативи, зазначаючи, що це "нівелює українські засадничі традиційні підходи".

Проти ухвалення документу за основу головувала фракція "Опозиційна платформа – За життя" та представники депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра".