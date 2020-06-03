Коронавірус став більш вбивчим в Україні

В Україні на пів відсотка зросла летальність коронавірусу у порівнянні із кінцем квітня.

Джерело: Facebook-сторінка Центру громадського здоров’я України

Дослівно: "Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 склав 59,3 на 100 тисяч населення. Показник летальності – 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%.

Приріст підтверджених хворих за добу в порівнянні з попередньою склав +3,5%".

Деталі: Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня – 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.

Дивіться усю статистику: Пандемія COVID-19 в Україні

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