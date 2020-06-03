Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МВС запустили мобільний додаток для перевірки штрафів за порушення ПДР

Середа, 3 червня 2020, 15:14
У МВС запустили мобільний додаток для перевірки штрафів за порушення ПДР

У Міністерстві внутрішніх справ запустили мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Джерело: заступник міністра Сергій Гончаров, якого цитує МВС

Пряма мова: "За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови".

Деталі: Скачати мобільний додаток "Штрафи ПДР" можна тут для Android .

Для IOS стане доступним найближчим часом, кажуть в МВС.

Розроблено також телеграм-бот "Штрафи ПДР". За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.

 

Що передувало: З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: