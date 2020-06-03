У МВС запустили мобільний додаток для перевірки штрафів за порушення ПДР
У Міністерстві внутрішніх справ запустили мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Джерело: заступник міністра Сергій Гончаров, якого цитує МВС
Пряма мова: "За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.
Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови".
Деталі: Скачати мобільний додаток "Штрафи ПДР" можна тут для Android .
Для IOS стане доступним найближчим часом, кажуть в МВС.
Розроблено також телеграм-бот "Штрафи ПДР". За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.
Що передувало: З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.