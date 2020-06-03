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У МВС запустили мобільний додаток для перевірки штрафів за порушення ПДР

Середа, 3 червня 2020, 15:14

У Міністерстві внутрішніх справ запустили мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Джерело: заступник міністра Сергій Гончаров, якого цитує МВС

Пряма мова: "За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови".

Деталі: Скачати мобільний додаток "Штрафи ПДР" можна тут для Android .

Для IOS стане доступним найближчим часом, кажуть в МВС.

Розроблено також телеграм-бот "Штрафи ПДР". За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.

 

Що передувало: З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.

Українська правда
Теми: МВСавто


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